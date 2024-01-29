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"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,6 т.
'Какая разница': как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья 'Танцев со звездами' не считает себя предателем. Эксклюзив

Известный украинский хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения стал большим разочарованием для многих украинцев. Танцовщик живет в Майами, штат Флорида, США, и, кажется, максимально оторван от украинских военных реалий. Тем временем интернет-пользователи не оставляют попыток получить ответ: "Как мужчине призывного возраста удалось сбежать из Украины?" Выяснилось, что Яма выехал незаконно, "воспользовавшись своей медийностью и взяткой пограничникам".

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Так утверждает инсайдер, приближенный к окружению звезды. Об этом он рассказал эксклюзивно в комментарии OBOZ.UA.

Хореограф, как отмечает источник, питал надежду, что за границей сможет строить успешную карьеру, полагаясь на узнаваемость среди украинцев в США. Впрочем, произошло не так, как планировалось – в Америке хватает своих звезд в этой сфере, а как учитель танцев он там оказался "не нужен". А вот деньги артисту как раз очень нужны.

"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

Инсайдер раскрыл, что у Ямы под Киевом есть недостроенный дом. Несмотря на необходимость заработать, продавать недвижимость танцовщик якобы пока не хочет.

"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

"Выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – отметил инсайдер.

"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

При этом Яма якобы придерживается нарративов "какая разница". И нет, дело не в языковом вопросе, а гораздо более глобальное. Поговаривают, хореографу безразлично, какая власть будет в Украине – он считает, что "страну и так давно продали, а главное, чтобы вернулись развлекательные проекты и можно было работать, как раньше".

"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

Самое абсурдное, что с учетом всего этого, Яма искренне не считает себя предателем. По крайней мере, так тоже утверждает инсайдер. Он отметил, что танцовщик верит: все статьи в СМИ с его критикой – это не что иное, как "заказуха".

"Какая разница": как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Эксклюзив

Напомним, что поведение и посты Ямы неоднократно становились поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмыслит за границей о беззаботных временах до войны.

А недавно он подобрал чемодан с помойки и радостно сообщил подписчикам, что передаст его защитникам. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.

Как писал ранее OBOZ.UA, украинский телеведущий Андрей Бедняков потроллил Влада Яму. Шоумен сделал это с помощью своего архивного фото со съемок программы "Орел и Решка".

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