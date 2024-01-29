'Какая разница': как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья 'Танцев со звездами' не считает себя предателем. Эксклюзив

Известный украинский хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения стал большим разочарованием для многих украинцев. Танцовщик живет в Майами, штат Флорида, США, и, кажется, максимально оторван от украинских военных реалий. Тем временем интернет-пользователи не оставляют попыток получить ответ: "Как мужчине призывного возраста удалось сбежать из Украины?" Выяснилось, что Яма выехал незаконно, "воспользовавшись своей медийностью и взяткой пограничникам".

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Так утверждает инсайдер, приближенный к окружению звезды. Об этом он рассказал эксклюзивно в комментарии OBOZ.UA.

Хореограф, как отмечает источник, питал надежду, что за границей сможет строить успешную карьеру, полагаясь на узнаваемость среди украинцев в США. Впрочем, произошло не так, как планировалось – в Америке хватает своих звезд в этой сфере, а как учитель танцев он там оказался "не нужен". А вот деньги артисту как раз очень нужны.

Инсайдер раскрыл, что у Ямы под Киевом есть недостроенный дом. Несмотря на необходимость заработать, продавать недвижимость танцовщик якобы пока не хочет.

"Выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – отметил инсайдер.

При этом Яма якобы придерживается нарративов "какая разница". И нет, дело не в языковом вопросе, а гораздо более глобальное. Поговаривают, хореографу безразлично, какая власть будет в Украине – он считает, что "страну и так давно продали, а главное, чтобы вернулись развлекательные проекты и можно было работать, как раньше".

Самое абсурдное, что с учетом всего этого, Яма искренне не считает себя предателем. По крайней мере, так тоже утверждает инсайдер. Он отметил, что танцовщик верит: все статьи в СМИ с его критикой – это не что иное, как "заказуха".

Напомним, что поведение и посты Ямы неоднократно становились поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмыслит за границей о беззаботных временах до войны.

А недавно он подобрал чемодан с помойки и радостно сообщил подписчикам, что передаст его защитникам. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.

Как писал ранее OBOZ.UA, украинский телеведущий Андрей Бедняков потроллил Влада Яму. Шоумен сделал это с помощью своего архивного фото со съемок программы "Орел и Решка".

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