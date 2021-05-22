Как выглядели Байден, Путин и Меркель до того, как стали лидерами стран. Фото

Порой бывает интересно окунуться в историю и взглянуть, как выглядели мировые лидеры в начале своего политической карьеры.

Так, Путин, прежде чем занять президентское кресло, работал в разведке КГБ, а Елизавета II стала королевой во время Холодной войны и пережила множество исторических событий, которые изменили мир. Как выглядели и чем занимались мировые лидеры на своем политическом старте – читайте в материале OBOZREVATEL.

Джо Байден

Карьера Джо Байдена в политике началась в 1970 году, когда его избрали членом Совета округа Ньюкасл. В совете он выступал против строительства высокоскоростных магистралей на территории своего округа. В 1973 году Байден был избран в Сенат США. На одной вечеринке его брат познакомил с Джилл, будущей второй женой. Они начали встречаться в 1975-м, и политик сразу же был готов жениться, но возлюбленная никак не соглашалась. Джилл объясняет эти отказы страхом несоответствия: девушке казалось, что она не сможет заменить Джо погибшую жену, а его сыновьям – маму. На тот момент Байден пережил страшную трагедию: его супруга и дочь погибли в автокатастрофе. Убедить Джилл выйти замуж Джо удалось только с пятой попытки, после четырех отказов от руки и сердца.

Королева Елизавета II

Молодая британская принцесса Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, сразу после смерти своего отца – короля Георга VI. На тот момент она стала главой Содружества и королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона. За время правления королева застала распад Британской империи, деколонизацию, Холодную войну, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в ЕС и выход из него, участие Великобритании в войнах в Ираке и Афганистане, финансовый кризис и многое другое. Престиж британской королевской семьи сохранялся на протяжении всех этих лет, а подвергался критике лишь во время распада браков ее детей.

Ангела Меркель

В декабре 1989 года после падения Берлинской стены на фоне происходивших радикальных перемен Меркель поступила на работу в новую партию "Демократический прорыв" в качестве временного администратора ЭВМ, а с февраля 1990 года получила ставку референта в штате председателя партии Вольфганга Шнура. Чуть позже Меркель начала разрабатывать партийные листовки, а затем получила должность пресс-секретаря ГДР.

В 2000-м Ангела Меркель стала канцлером Германии.

Владимир Путин

С 1977 года Путин работал в контрразведке КГБ СССР. С 1985 по 1990 год он был во внешней разведке в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы. По возвращении в Ленинград (Санкт-Петербург, РФ. – Ред.) будущий президент России устроился советником председателя горсовета Анатолия Собчака и уволился из КГБ. В 1990-х годах Путин был уже помощником мэра, а впоследствии его заместителем. Президентом он стал после отставки Бориса Ельцина в 1999 году. Тогда же в стране сформировалось новое поколение олигархов, которые до сих пор попадают в журнал Forbes.

Эммануэль Макрон

Официальная карьера будущего политика стартовала с должности финансового инспектора при Министерстве экономики (2004-2008), куда его пригласил президентский советник Жак Аттали. А восхождение по политической лестнице Макрон начал в 2006 году, с момента вступления в Социалистическую партию Франции. В 2012 году будущий лидер Франции уже работал в Елисейском дворце заместителем главного секретаря тогдашнего президента Франсуа Олланда.

7 мая 2017 года Макрон получил 66,06% голосов избирателей и стал новым президентом Французской Республики.

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