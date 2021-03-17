Как выглядели Меркель, Трамп, Макрон и Байден в 90-х. Фото

Порой бывает интересно окунуться в историю и взглянуть, чем занимались десятки лет назад самые известные мировые деятели.

Так, почти 30 лет назад состоялась роковая встреча будущего президента Франции Эммануэля Макрона с учительницей Брижит. А вот Дональд Трамп в 90-х чуть не остался банкротом с долгом в миллиарды долларов. Как выглядели и чем занимались мировые лидеры в конце прошлого века – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ангела Меркель

Для Меркель 1990 год стал годом головокружительного взлета. Молодая Ангела с докторской степенью устраивается временным администратором в скороспелую восточногерманскую партию левого толка "Демократический прорыв". Упорная работа привела к повышению: она стала заместителем пресс-секретаря правительства ГДР, а в 2000-м – канцлером. При этом, Ангела Меркель никогда не изменяла короткой стрижке, которую так любит.

Колинда Грабар-Китарович

4-й Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в 90-х только начинала свою карьеру. Так, в 1992 году она вступила на должность советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии, а позднее – советника в министерстве иностранных дел Хорватии. В 1995 году Грабар стала директором североамериканского департамента МИД страны, а после работала заместителем посла в посольстве Хорватии в Канаде.

Дональд Трамп

В 1993 году Трамп второй раз решил соединить себя узами брака с Марлой Мейплс. Их союз продержался до 1999 года, а на свет появилась дочка Тиффани. Всего бывший президент США был женат трижды, у него пятеро детей и восемь внуков. Также в 90-х Трамп снялся в одной сцене культового фильма "Один дома 2". И все это на фоне проблем с бизнесом. Так, к 1994 году Трамп ликвидировал большую часть своего личного долга в 900 млн долларов, ему пришлось погасить долговые обязательства по бизнесам на несколько миллиардов и отказаться от авиакомпании Trump Shuttle, которую купил в 1989 году. Сразу четыре предприятия Трампа были объявлены банкротами.

Джо Байден

С 1987 до 3 января 1995 года Джо Байден работал председателем Судебного комитета Сената США. Самым скандальным эпизодом тех лет для политика стал день 11 октября 1991 года. Тогда Анита Хилл, профессор права из Университета Оклахомы, давала показания перед Юридическим комитетом сената. Слушание касалось кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса. Хилл утверждала, что тот многократно сексуально домогался ее, когда они вместе работали в администрации Рейгана. Все участники панели были белыми мужчинами средних лет, а Байден отказался вызвать для показаний несколько других женщин, которые были готовы подтвердить слова Хилл.

Решения Джо Байдена во время того процесса критикуют по сей день.

Эммануэль Макрон

90-е стали знаковыми в жизни будущего президента Франции. Дело в том, что в мае 1993 года Макрон познакомился с учительницей французской литературы Брижит Тронье в иезуитском лицее La Providence. Эммануэль посещал ее уроки, Брижит также вела театральный класс, в котором он обучался. Их роман начался в 1994 году. Родители Эммануэля, опасаясь скандала, настояли на том, чтобы он уехал в Париж, и молодой Макрон учился последний год в Лицее Генриха IV. После этого он поступил в университет Париж X – Нантер и изучал политические исследования. Все это время отношения Макрона с учительницей не прекращались.

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