Где живут Лукашенко, Байден и Макрон: роскошные дома мировых лидеров

После выхода фильма Алексея Навального "Дворец для Путина" мир увидел, что президент страны может жить в такой роскоши, которой позавидовали бы не только голливудские знаменитости, но и короли времен абсолютной монархии.

Однако не все политики предпочитают вкладывать миллионы долларов в облагораживание территорий у дома и стройку века с десятками спален, бункерами, бассейнами и чайными домиками. OBOZREVATEL узнал, в каких резиденциях живут Джо Байден, Ангела Меркель и другие мировые лидеры.

Ангела Меркель живет недалеко от места работы – ведомства федерального канцлера в Берлине. Она поселилась с мужем в квартире поблизости от Музейного острова. Адрес может найти любой желающий, на звонке указано имя супруга.

А вот так выглядит дача Ангелы Меркель в сотне километров от Берлина, в бранденбургском районе Уккермарк, недалеко от Темплина. Этот дом является вторым местом прописки нынешнего канцлера Германии. Фото особняка сделано в 2005 году, но вряд ли за это время в архитектурном плане здесь что-то сильно изменилось.

Поместье Мар-а-Лаго расположено в городе Палм-Бич, штат Флорида, и было приобретено бизнесменом в начале 1980-х за $10 млн. Трамп прожил в этом доме десять лет, а затем превратил личную резиденцию в частный гостевой клуб для богатых и знаменитых с открытым бассейном прямо на пляже. В поместье находится 58 спален, 33 ванные комнаты, 12 каминов. Кроме того, под Мар-а-Лаго есть три бомбоубежища.

Также во владении Дональда Трампа находятся особняк, виноградники и винный завод на территории Шарлотсвилля, штат Вирджиния. Известно, что на приобретение этих земель с коттеджем площадью 2 тыс. квадратных метров бывший президент США потратил почти 70 млн долларов. Внутри дворца находятся винные погреба, конюшни и кинотеатры.

В 2017 году Джо Байден приобрел летний коттедж на берегу Атлантического океана за 3 миллиона долларов. Внутри особняка есть шесть спален, небольшая столовая, совмещенная с кухней, и комната отдыха. Интерьер оформлен в стиле кантри: потолок в деревянных балках, декоративный камин и много "деревенского" декора.

Любопытно, что последние годы новый президент Америки жил в арендованном особняке в григорианском стиле в Маклине, штат Вирджиния. Он отдавал за аренду $20 тыс. в месяц. В коттедже разместились пять спален, гостиная, тренажерный зал и гараж на 20 автомобилей.

Известно, что президент Беларуси сейчас живет в резиденции "Дрозды", названной в честь одноименного водохранилища. На территории находятся десятки зданий для различных целей. Так, некоторые были построены специально для приема иностранных гостей. Кроме того, есть спортивный комплекс, огород, баня, бассейн, свое кафе и вертолетная площадка.

Особняк находится на окраине Минска в окружении леса. Местные СМИ сообщали, что вокруг резиденции возводится высокий забор в целях безопасности.

Также Лукашенко владеет поместьем "Озерный" в Острошицком городке, которое занимает площадь в 88 гектаров. Там имеются спортивные площадки, парк, и, конечно же, огород. Кроме того, у президента есть особняк "Плавно" в одном из заповедников Беларуси. Он построен 20 лет назад близ деревни Валова Гора.

Президент Франции является хозяином Форта де Брегансон на побережье Средиземного моря и резиденции "Ла-Лантерн" в Версале.

В историческом форте на Средиземном море глава государства принимает иностранных гостей. Также любопытно, что Форт де Брегансон существует с античных времен. Первую крепость в средиземноморской бухте построили еще во II веке до нашей эры лигурийцы.

И если форт является больше национальным памятником, то "Ла-Лантерн" – это охотничий домик, который примыкает к Версальскому парку. Поместье представляет собой двухэтажное здание U-образной формы. На территории находится бассейн и теннисный корт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский оппозиционер Навальный нашел дворец Путина. На видео с дрона показана огромная территория резиденции, которая занимает 17 691 квадратный метр. На участке есть оранжерея, казино, чайный домик, бассейны и многое другое.