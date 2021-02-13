На чем ездят Байден, Путин и Меркель: самые роскошные автомобили мировых лидеров

Наверняка, вы терялись в догадках, на чем передвигаются мировые политики и лидеры больших государств.

Многих президентов возят водители в роскошнейших бронированных лимузинах, в которых есть все для комфортной поездки и даже спасения от погони. OBOZREVATEL узнал, какие автопарки имеются у лидеров США, Российской Федерации, Китая, Германии и других.

1. Джо Байден

Американский президент Джо Байден – искренний поклонник мощных и харизматичных машин. Любовь к автомобилям у него появилась еще в детстве, поскольку его отец работал в автобизнесе и продавал подержанные автомобили. Так, у политика имеется любимое авто – Chevrolet Corvette 1967 года. Этот Corvette принадлежал Байдену с тех пор, как сошел с конвейера, а подарил его ему отец в день свадьбы.

Однако, за руль любимого авто президенту не придется садиться еще как минимум четыре года. Теперь он будет ездить на бронированном лимузине Cadillac One – на этой машине Джо уже засветился на своей инаугурации. Его стоимость составляет примерно 1,5 миллиона долларов. А в салоне авто есть запас крови на случай ранения президента, сейф с оружием для охранников, защитные средства в виде слезоточивого газа и дверных ручек, к которым подведено напряжение. Cadillac изготовили по спецзаказу Дональда Трампа в 2018 году.

Джо Байден за рулем своего Corvette в 2016 году:

2. Королева Елизавета II

Королева Великобритании передвигается по стране на уникальных лимузинах Bentley Mulliner. Оба автомобиля Елизавета II получила в подарок на 50-лет ее царствования еще в 2002 году. Стоимость одного такого лимузина достигает примерно 12 миллионов долларов.

3. Ангела Меркель

Канцлер Германии также предпочитает отечественный автомобиль – Audi A8L Security стоимостью 750 000 долларов. Под капотом мощного седана находится турбированный V8 мощностью 563 лошадиных сил и с бронированием от попадания пуль. Также авто оснащено аварийной кнопкой выхода, при нажатии которой все двери седана срываются с петель.

4. Владимир Путин

Президент России последние годы передвигается на служебном отечественном автомобиле Aurus Senat. Этот седан имеет полный привод и гибридную силовую установку с отдачей в 598 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль оснащен бронезащитой, климат-контролем, мультимедийной системой и многим другим. А весит такая машина без малого шесть с половиной тон. Стоимость автомобиля президента не известна, однако цены на подобные модели для гражданского рынка начинаются от 225 000 долларов.

5. Си Цзиньпин

Лидер Китая передвигается на китайском седане Hongqi L9 2019 года, аналоге российской марки Aurus. Об оснащении автомобиля Hongqi L9 Си Цзиньпиня ничего неизвестно. По всей видимости, машина главы государства имеет максимальный уровень защиты.

Для зарубежных визитов Си Цзиньпин использует другой лимузин – Hongqi N501, стоимость которого оценивается в 760 000 долларов. Внешне модель авто похожа на седан Ангелы Меркель, только более удлиненная.

6. Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи ездит на Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Этот автомобиль приводится в движение 510-сильным бензиновым 5,5-литровым турбомотором. Стоимость во время старта продаж (а авто выпустили на рынок более 10 лет назад) начиналась от 700 тыс. и доходила до 1 млн долларов, в зависимости от оснащения и уровня бронирования. Также известно, что в гараже лидера страны стоит около сотни роскошных автомобилей, однако списка этих моделей в настоящее время ни у кого нет.

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