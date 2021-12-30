10 необычных костюмов с новогодних утренников в СССР, сшитых своими руками. Фото

Зимние утренники в СССР стали традицией, которую сохраняют до сих пор. Дети учат стишки, песни и водят хороводы вокруг елки. Кроме привычных зайчиков, лисичек и снежинок, детей наряжали в космонавта, Чебурашку и шута.

Праздник был не только для школьников и дошкольников, но и конкурсом кроя и шитья среди мам. Аренды костюмов в то время не было, разве что по блату его можно было взять в доме культуры. OBOZREVATEL собрал фото самых забавных нарядов из советских детских утренников.

Костюмы космонавтов появились на детских утренниках после 1960-х. Все без исключения ребята стремились стать исследователями космоса, когда вырастут.

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Родители креативно подошли к созданию новогоднего одеяния. Мальчику смастерили колпак на голову в виде стрелки и надели черный гольф и штаны.

На детский зимний утренник одевали детей, как могли. Мама сшила сыну на праздник уши Чебурашки.

В Союзе популярной была сказка о "Трех поросятах". Девочке не повезло, и воспитатели дали ей именно эту роль.

На детских утренниках все мамочки демонстрировали свои умения кроя и шитья. Самым ярким из всей группы оказался мальчик в костюме шута.

Зайки были самыми популярными персонажами новогодних утренников. Мягкие уши делали из белой ткани и набивали ватой, а для того чтобы они стояли – вставляли проволоку. Хотя порой были бюджетные варианты из картона, но тогда дошкольники становились похожи на молодых бэтменов.

Вторым по популярности после зайца был костюм "Петрушки". Стать этим веселым героем было легко – выбрать яркий костюм любого цвета и высокий колпак на голову.

Военный заметно отличается среди снежинок и зайчиков. На детском празднике СССР не обходилось без стишка о Ленине или армии.

Воспитатели придумали креативный сценарий праздника, где почти все дети были клоунами.

Старшие парни были фанатами мушкетеров. Смастерить такой костюм – задача со звездочкой.

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