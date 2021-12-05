Топ-8 любимых детских игрушек, которые СССР украл у стран Запада. Фото

Несмотря на "железный занавес", который отгораживал жителей Советского Союза от западного мира, советские разработчики игрушек все же смогли "умыкнуть" ряд идей. А многие любимые игрушки детей СССР оказались точной копией западных.

Блогер Максим Мирович составил список игрушек, которые советские авторы, как он предполагает, украли. Он выделил восемь чрезвычайно популярных игр в 1970–1980-х годах среди советских школьников, имеющих "клонов".

Мирович вспомнил, что в детстве играл в такую игру. Она была бело-голубого цвета и плохо работала.

"Принцип игры следующий – диск с дорогами и мостами вращался при помощи электромотора, а под диском находилась планка, управляемая рулем. К ней примагничивалась машинка, и когда диск начинал вращаться –автомобилем можно было управлять", – рассказал блогер.

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Он вспомнил, что играть ему нравилось, но отметил, что игра "За рулем" оказалась точной копией американской "U Drive it", которая была выпушена на три года ранее советской.

"Были отличия в дизайне, но принцип игры – тот же", – написал Мирович.

Очень модная игрушка конца восьмидесятых-начала девяностых. Пистолет был снабжен пружиной, которая при нажатии "плевалась" пластиковыми дисками.

Выяснилось, что этот популярный у советских мальчишек и девчонок пистолет был абсолютно идентичен появившемуся на 20 лет ранее "Tracer Gun". Тот был выпущен в честь сериала "Стар Трек".

При этом советские авторы не стали заморачиваться и практически повторили и конструкцию, и дизайн пистолета.

Мирович вспомнил, что в детстве любил играться пластиковым трактором небольшого размера. Он был хорош для игры в песочнице, хотя, как признался блогер, во время игры с ним все же возникали некие трудности.

"В ребристые колеса быстро набивались камушки, их потом приходилось чистить палочкой от мороженого или спичкой", – поделился воспоминаниями он.

Игрушка была полностью скопирована с "Tonka Tractor". Тут ничего менять не стали и просто "скопипастили" все, что можно было – от количества деталей до дизайна колес игрушки.

Эту "водную" игру очень любили советские школьники.

"В игре была кнопка, которая работала как насос – нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки", – пояснил Мирович.

Он отметил, что выигрывал в игре тот, кто мог нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька.

Однако у "Жонглера" был прообраз. Десятилетием ранее в США была выпущена такая же игра. Так же, как и с трактором, тут все было скопировано.

Еще одна "водная" игрушка.

"Тут комментировать особо нечего – по году создания понятно, что советская игра появилась на шесть лет позже оригинальной", – написал блогер.

Это достаточно популярная советская игра, как оказалось, тоже была украдена.

Мирович выложил фото оригинала и подделки и уточнил, что игры хотя и отличают дизайном, но принцип игры в них тот же, так же, как идентичны их конструкции.

Подделывали даже игровые автоматы. Мирович напомнил, на сколько те были популярны, громоздки и, казалось бы, не вызывали сомнения в аутентичности.

"Увы, многие автоматы тоже были скопированы с заграничных аналогов. Любимый всеми вами "Морской бой", что вышел в 1974 году оказался копией "Sea Devil", что вышел в 1970-м", – написал блогер.

Плагиатом оказалась и одна из самых любимых карманных игр советских школьников "Электроника". Она считалась "последним писком" советских технологий в позднем СССР и заполучить ее мечтал каждый подросток.

Игра "Ну, погоди!" была подчистую скопирована с игры от Nintendo под названием "EGG".

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