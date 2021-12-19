Почему святой Николай был запрещен в СССР: 9 историй о Чудотворце

Известный всем украинским детям Святой Николай, он же Санта Клаус, в Советском Союзе был не слишком желанным "гостем", за что был заменен на религиозно нейтрального Деда Мороза. Известно, что Святой Николай благоволит к послушным детям и, согласно преданиям, щедро одаривает к 19 декабря тех, кто хорошо себя вел весь год.

Портал Дивосвіт, собрал малоизвестные факты о Святом Николае и рассказал, о том кем же он был, и как смог стать наиболее популярным персонажем детских историй во многих странах мира. День святого Николая Чудотворца – это праздник любви и радости, а его образ продолжает творить добро даже после смерти святого.

Топ девять малоизвестных фактов о святом Николае.

Легенды гласят, что новорожденный мальчик Николай стал на ноги в очень раннем возрасте, а именного, когда его поднесли к крещенской купели.

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Он рос в богатой семье и когда его родители скончались, то оставили ему приличное наследство. Однако Николай не стал наслаждаться своим материальным положением, а решил воспользоваться возможностью – совершать добрые поступки. В частности, он решил отдать свой дом тем, кто больше него нуждался в крыше над головой. Кроме того, Николай старался помочь нуждающимся, делая для них подарки. Когда на улицу спускалась ночь, он ходил от дома к дому и оставлял на их пороге деньги, теплые вещи, еду, то, в чем нуждалась та или иная семья. Делал он это тайно, от чистого сердца, ведь ему не требовались ни одобрения, ни благодарность.

После смерти епископа Иоанна христианство начало искать новое лицо на это звание. Архиепископу было видение, что новым епископом должен стать первый человек, который с утра ступит на порог церкви. Этим человеком оказался Николай. В свою очередь, он рассказал архиепископу, что ему тоже приснился странный сон-видение: Христос передал ему Святое Евангелие, а Матерь Божия – епископский омофор. Проснувшись, он решил пойти в церковь, чтобы понять смысл сна.

В церковных рукописях упоминаются случаи, когда тяжелобольные люди после приложения к мощам святого Николая выздоравливали буквально в тот же день. Мощи в кафедральном храме итальянского города Бари до сих пор мироточат.

Как-то он прослышал, что троих молодых девушек их собственный отец выгоняет на улицу, чтобы те торговали своими телами. У родителей не было денег на их приданное и свадьбы, а потому решили, что девушки должны сами себе заработать средства.

Николай, узнав об этом, решил спасти бесприданниц. Под покровом ночи, он три дня подряд пробирался в дом, где жили девушки и оставлял им драгоценности, которые самому Николаю достались в наследство. Таким образом девушки избежали позора, а с тех пор стали говорить о добром старце, который делает подарки бедным людям и детям, когда те спят.

В странах Западной Европы считается, что Николая чудотворца сопровождал ишак, который имел серебристо-серую шерсть. В Украине же существует легенда, что Николая сопровождают ангелы и бесы, указывающие святому, где послушные дети, а дебоширы.

Историки предполагают, что семья Николая, а возможно и он сам, имели отношение к морю. Они допускают, что те могли быть мореплавателями или заниматься рыбным промыслом. В это верят и современные покорители морей. А потому, как только волны в море становятся угрожающими, моряки начинают молиться о защите именно Николаю Чудотворцу.

Святитель Николай считается защитником бедных, обиженных и несправедливо осужденных. Почитали святителя и как покровителя брака.

Санта Клаус и есть тот самый святой Николай. Имя Санта-Клауса образовалось вследствие упрощения нидерландского названия Святого Николая – Синтер Клаас. Когда голландцы массово мигрировали в США, они привезли с собой свои праздничные традиции. Святой, дарящий детям подарки, стал там очень популярен, так как идея всем понравилась.

В Советском Союзе решили скопировать популярного детского персонажа. Но, чтобы стереть какие-либо упоминания о религиозном подтексте, вместо святого Николая там появился Дед Мороз, который приходил под Новый год.

Маленькие, да и взрослые украинцы, верят, что если загадать желание к этому дню, то оно должно исполниться. Дети же утром вскакивают с кровати в надежде найти подарки, которые приготовил для них щедрый старик.

Также в Украине считают, что в этот день первым в дом должен зайти мужчина – это принесет всем домочадцам добро и радость.

Как сообщал OBOZREVATEL, как можно отправить письмо святому Николаю – адреса.