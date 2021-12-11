10 предметов родом из СССР, которые собьют с толку современную молодежь. Фото

Для современной молодежи Советский Союз кажется далеким и отсталым, поскольку тогда не было гаджетов, мобильной связи и интернета. Однако существовало много других приборов и предметов, которые удивили бы и даже сбили с толку молодое поколение.

К примеру, раньше дети ходили на деревянных ходунках, женщины крутили волосы на горячее железо, а яйца продавали поштучно. OBOZREVATEL рассказывает о приборах "первой необходимости" в СССР, которые давно вышли из употребления.

Бигуди

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Сейчас женщины не могут представить свою жизнь без профессиональных фенов и плоек для гофре. А вот в СССР позволить себе локон для волос могла не каждая девушка. Однако почти у всех дома были железные, а потом и пластиковые бигуди. Железные аксессуары состоят из металлического корпуса и резиновой защелки для фиксации. Бигуди кипятили, а потом обматывали вокруг раскаленного железа влажную прядь волос.

Гимнастический диск

С помощью гимнастического диска можно было заполучить узкую талию, по крайней мере, в это верили женщины в СССР. На такой тренажер ставали ногами, а после делали скручивания вправо и влево. Такие упражнения укрепляли мышцы живота и спины.

Скотч для окон

Сейчас почти в каждом доме стоят пластиковые окна, поэтому все давно забыли, как раньше зимой заклеивали щели между стеклом и стеной. В промтоварах продавали специальный бумажный скотч, поскольку в окно задувал холодный ветер.

"Выбивалка" для ковров

Зимой перед праздниками люди устраивали "парад ковров" во дворах, выбивая их от пыли и грязи специальным девайсом – выбивалкой. Сейчас многие избавились от ковров на стенах, а для напольных появился пылесос. "Выбивалку" еще можно найти в некоторых домах как напоминание о советском прошлом.

Кровати с пружинами

Раньше люди спали на металлических кроватях с очень эластичными пружинами. Они прогибались как гамак. Поэтому вместо ортопедических матрацев в СССР на кровать подкладывали доски, чтобы после сна спина не болела.

Керосиновая лампа

С появлением электроэнергии керосиновая лампа начала выходить из употребления. Светильник работал на основе горящего керосина. Сейчас такую лампу можно увидеть разве что в музее или в деревне.

Весы для яиц

Традиция продавать яйца десятками появилась не так давно. В СССР домашние яйца продавали поштучно в соответствии с их весом: чем тяжелее продукт, тем дороже. У продавцов были даже специальные весы с отметками – маленький, средний, большой и самый большой размер.

Домашние телефоны

Смартфоны заменили домашние телефоны в первое десятилетие этого века. Сейчас в некоторых домах еще сохранились экземпляры, но лишь в качестве украшения. Также домашние телефоны есть в офисах, но уже в более современном варианте.

Ходунки

Сейчас ходунки для детей выходят из употребления, поскольку врачи доказали, что они негативно влияют на развитие ребенка: неправильно фиксируют таз и стопы. Однако раньше дети умудрялись передвигаться в самодельных ходунках из дерева и без колес.

Стереоскоп

С помощью стереоскопа фотография становилась объемной. 3D-дисплеи сейчас функционируют по принципу работы устройства, которое было популярным в Союзе.

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