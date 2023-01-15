Министр культуры рассказал, когда Ани Лорак, Повалий, Киркорова и других лишат звания народных артистов Украины

Пока Россия продолжает атаковать ракетами мирные украинские города и села, ряд звезд-предателей и путинистов продолжают носить звание народного артиста Украины, что не может не возмущать украинцев. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ответил, когда ситуация наконец измениться.

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По словам министра, трудность заключается в том, что законодательного механизма лишения званий или орденов на данный момент не существует – есть возможность только награждать. Однако, как заверил Ткаченко в интервью "Укрінформ", министерство уже работает над устранением этой проблемы.

"Сейчас мы регистрируем проект закона, разработанного министерством, о преодолении последствий русификации. Он содержит нормы, позволяющие государству лишать подсанкционных лиц званий или орденов. Со стороны коллег-депутатов есть полное понимание и поддержка инициативы", – отмечает Ткаченко.

Так, среди тех, кто до сих пор может называть себя "народным артистом Украины", остаются певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые проигнорировали геноцид собственного народа. Компанию им составляют ярые сторонники путинского режима Николай Басков и Филипп Киркоров, открыто поддержавшие террористическую войну.

Ткаченко добавляет: "Есть определенная процедура прохождения регистрации этого закона. Сейчас он находится на подтверждении в разных министерствах, затем его вынесут на принятие правительства, после этого направят в парламент".

Все это может занять несколько недель, но не больше.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей черного списка, так и их имущества сроком на десять лет. В перечне оказались Киркоров, Галустян, Лазарев и многие другие.

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