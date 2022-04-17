Повалий, промолчавшая о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Басковым и Михайловым

Известная украинская певица Таисия Повалий, которая уже долгие годы живет и строит карьеру в России, 16 апреля выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. С последним музыкантом коллаборантка родом из Киевской области спела в дуэте.

Артисты стали гостями премии "Шансон года 2022". Видео с выступления знаменитостей появилось на фан-странице Стаса Михайлова в Instagram.

Ведущим мероприятия, к слову, стал еще один известный сторонник "русского мира", кремлевский миньон Александр Маршал. Рок-музыкант был одним из участников концерта-митинга в "Лужниках" под названием "Zа мир без нацизма", который устроил президент РФ Владимир Путин 18 марта в честь дня аннексии Крыма.

Видео дня

Что касается Таисии Повалий, то она полностью проигнорировала события на родине. Публичных заявлений о преступной и жестокой полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия, певица не делала. Ее выступление на сцене Кремля, по мнению интернет-пользователей, стало красноречивей любых слов. Артистка показала свое реальное отношение к ситуации.

Тем временем Стас Михайлов и Николай Басков открыто высказывают свою позицию, разбрасываясь в соцсетях лживыми фактами о так называемой "спецоперации" и "борьбе с украинскими нацистами".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский певец Макс Барских опубликовал фото с концерта в Москве на стадионе "Лужники", заявив, что россияне всегда останутся рабами. Он отметил, что сравнив количество людей, собравшееся на мероприятие с тем, которое выходило на антивоенные митинги в российских городах, то становится понятно, почему жители России – рабы.