Повалий заявила, что Путин ''способен избавить мир от нацизма'': привыкла быть там, где правда, поэтому я с Россией

Известная певица родом из Украины, которая активно поддерживает геноцид собственного народа и восхваляет политику Кремля, Таисия Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Артистка объявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "избавляет мир от нацизма".

Видео дня

Интервью со звездой эстрады, которая говорит откровенными пропагандистскими нарративами, появилось на сайте "Дни.ру". Как и следовало ожидать, своего зомбирования Повалий не признает, а свято верит, что это свойственно украинскому народу.

По мнению певицы, Россия, которая убивает мирных людей, разрушает гражданскую и критическую инфраструктуру, а также пытается оккупировать еще больше территорий независимого государства, на самом деле "спасает" Украину.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба... В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – выдала путинистка.

Говоря о кремлевском вожде, Повалий отметила, что для нее это человек, выполняющий историческую миссию.

"Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – уточнила предательница.

Вместе с тем Повалий, которая говорит о нацизме в Украине, с которым она якобы столкнулась, заверяет, что последние годы жила в Киеве.

"Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я сбежала в Россию вслед за Януковичем. И это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила в Киеве. С Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась – даже не знаю, где он", – заявила исполнительница.

Как писал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь на российской сцене Таисия Повалий исполнила легендарную украинскую композицию Владимира Ивасюка "Червона рута". Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе телеведущая Маша Ефросинина, гневно раскритиковали ее за низкий поступок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!