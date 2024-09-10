Изгой в родной Одессе и посмешище в России: как месть украинцев довела Долину до слез и сколько стоит ее позиция

Пропутинская певица Лариса Долина, родившаяся в Азербайджане, но с 3 лет росшая в родном городе своих родителей-украинцев в Одессе, стала изгоем в Украине из-за поддержки диктатора Владимира Путина и своих неудачных акций на поддержку РФ, показывая себя искренней патриоткой. Теперь ее считают посмешищем из-за последних скандалов.

Видео дня

За свои ровно 69 лет жизни Долина испытала немало неудобных для себя ситуаций, доводивших до истерики. Последней из них были жалобы на толлинг со стороны украинцев, которым удалось сломать соцсети путинистки и опубликовать патриотические высказывания так называемой дискредитации российской армии, которые женщина якобы не делала. OBOZ.UA решил собрать последние скандалы Ларисы Долиной.

"Instagram сломали. Сейчас от моего имени написали, что я помогаю, что я наконец-то сейчас могу помогать Украине, что я устала молчать. Я не знаю, что мне делать, это просто какой-то ужас", – с запинками говорила запроданка и истерила.

О своих одесских корнях Долина, похоже, совсем забыла. Она почти ничего не говорит об Украине, но пытается показать себя ярой россиянкой. Через 2 месяца после начала террористической войны РФ она уехала развлекать оккупантов в Донецк в компании с актером, звездой сериала "Бригада" Дмитрием Дюжевым. Они праздновали "День республики".

Посмотреть на российских звезд прибыл и глава так называемой ДНР Денис Пушилин. Перед этим Долина и Дюжев приехали в мемориал "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы.

За такое подхалимство Лариса Долина получила около 1,7 миллионов рублей (около 570 тысяч гривен). Что интересно, эта сумма привычного для нее гонорара считается поразительно ниже вознаграждения, которые требуют другие артисты-путинисты.

К примеру, музыкант Денис Майданов, который по совместительству является депутатом Госдумы РФ, не откажется спеть о любви к родине за 2,5 млн рублей, хотя обычно певец получает за выход на сцену всего 1 миллион.

А вот в марте Долина дефилировала на Неделе моды в Москве в блестящем комбинезоне и в накидке в триколоре. Впрочем, вместо того, чтобы получить больше похвал как патриотки, ее высмеяли что украинцы, что русские. Интернет-пользователям показалось, что флаг в наряде неуместен, как и Долина на подиуме.

Некоторых из них смутило, почему российский триколор тянет на себя артистка, переехавшая в РФ из Украины. "Почему одесситка Долина несет флаг РФ?" – спросили россияне.

Стоит отметить, что запроданка с января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность, а за поддержку диктатора Путина и войны вошла в базу "Миротворец" и список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лариса Долина начала себя превозносить как мировую звезду, хотя имеет только звание заслуженной и народной артистки России. Она заявляла, что мечтает о музыкальном дуэте с легендарным автором хита 80-х Стиви Вандером, поддерживающим украинцев в войне. Что интересно, путинистка и сама не верит, что когда-нибудь сможет это сделать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!