Рыдала и запиналась: в сеть слили истерику Долиной после мести украинцев. Видео

Истерика певицы-путинистки, которая провела в Одессе детские годы и молодость, Ларисы Долиной после потери квартиры в Москве не заканчивается. Она в слезах вспомнила патриотические публикации в своих соцсетях, якобы выложенные украинцами. Теперь женщина жалуется на постоянные угрозы в свой адрес.

Видео дня

Росмедиа слили в сеть видео, датированное серединой августа (квартиру у нее отобрали 13 августа), на котором певица дрожащим голосом говорит, что ее Instagram взломали. Стоит отметить, что эта соцсеть признана "экстремистской" в России, поэтому артистка не должна ею пользоваться, ведь это якобы нарушение законов.

"Instagram взломали. Сейчас от моего имени написали, что я помогаю, что я наконец-то сейчас могу помогать Украине, что я устала молчать. Я не знаю, что мне делать, это просто какой-то ужас", – с запинками сказала запроданка и расплакалась.

С тех пор прошло пол месяца, и теперь Долина жалуется на постоянные угрозы ей и членам семьи. Поэтому она якобы попросила государство "взять его под защиту", пишут росмедиа. Запроданка заявляет, что ей начали в Telegram "поступать сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью по отношению к ней, а также ее дочери и внучки".

Она отмечает, что мошенники якобы требуют немедленно освободить квартиру в Москве на 236 квадратных метров, которую она необдуманно продала примерно за 150 млн. рублей (1,68 млн. долларов).

Шансы на то, что путинистка сможет вернуть в собственность свою роскошную квартиру мизерные. То, что полиция якобы сможет найти преступников, тоже никто не гарантирует. Из-за аферы убытки артистки достигают более 200 млн. рублей (более 2 млн. долларов).

Росмедиа пишут, что по условию, если Долина сама подписалась в договоре купли-продажи, то к новым владельцам не должно быть претензий. Женщина была убеждена, что продала недвижимость условным владельцам и продолжит там жить, однако 13 августа новые хозяева явились в квартиру предательницы, куда их не пустили охранники.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех подробностях дела, как выглядит квартира, какая еще недвижимость пострадала, по какой схеме действовали мошенники, и как отреагировала Лариса Долина. Кроме следа украинцев, россияне также начали обвинять дочь путинистки, которая якобы не проследила за действиями матери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!