Дюжев и Долина приехали в Донецк развлекать оккупантов вслед за Лепсом

Российская эстрадная певица Лариса Долина и актер, звезда сериала "Бригада", Дмитрий Дюжев приехали в оккупированный Донецк на празднование "Дня республики" вслед за певцом Григорием Лепсом. Посмотреть на российских звезд прибыл и глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Перед этим Долина и Дюжев приехали в мемориал "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы. Видео опубликовали на пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как написали СМИ террористов, концерт начался с исполнения гимна Российской Федерации. Первым выступил Лепс, аплодисменты в зале якобы не умолкали.

Видео дня

"Как у вас все красиво. Я так рад, что здесь гуляют семьи с детьми. Донецкая земля – она красива и своими людьми, и своей верностью, преданностью, и большой любовью", – цитирует Дюжева СМИ оккупантов.

После актера на сцену вышла Долина, которая спела "Пока вы все со мной", "Звон, звон", "Погода в доме" и "Желаю тебя, Земля моя". Концерт длился около 1,5 часа.

Ранее OBOZREVATEL писал, Лепс, который из-за санкций потерял $20 миллионов, приехал на Донбасс. По его словам, он хочет поддержать раненых бойцов и отвлечь их от тяжелых будней.