Стало известно, сколько российские звезды получают за 'патриотические концерты'

С 30 апреля по 4 мая этого года в Ставрополе запланирован фестиваль-конкурс патриотической песни "Солдатский конверт-2022", программу которого завершит гала-концерт с участием российских звезд. Стало известно, что за выступление на пропагандистском мероприятии артистам заплатят намного больше, чем за такое же представление на обычном концерте.

Об этом сообщает Telegram-канал "ЧТД", ссылаясь на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок. В среднем за "патриотизм" со сцены народные и заслуженные артисты РФ требуют 2,5 миллиона рублей (около 838 тысяч гривен).

Группа "Пелагея" во главе с солисткой Пелагеей Телегиной за выступление на коммерческом концерте берет 2 миллиона рублей, однако за участие в фестивале патриотической песни она потребовала гонорар побольше – 3 миллиона рублей (больше миллиона гривен).

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Музыкант Денис Майданов, который по совместительству является депутатом Госдумы РФ, не откажется спеть о любви к родине за 2,5 млн рублей, хотя обычно певец получает за выход на сцену всего 1 миллион.

Путинист Лев Лещенко, активно поддерживающий агрессию Кремля, также для выступления на "патриотическом концерте" повысил прайс. Эстрадному исполнителю заплатят 2,1 млн рублей (около 704 тысяч гривен).

Скромностью отличилась вокалистка Лариса Долина, гонорар которой составляет 1,7 млн рублей (около 570 тысяч гривен).

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Таисия Повалий, которая уже долгие годы живет и строит карьеру в РФ, 16 апреля выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Публичных заявлений о преступной и жестокой полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия, артистка не делала. Ее выступление в Москве, по мнению интернет-пользователей, стало красноречивей любых слов.