'Почему одесситка несет флаг России?' 68-летняя Лариса Долина в облегающем комбинезоне стала посмешищем

Пропутинская певица Лариса Долина, родившаяся в Баку, но с трех лет росшая в Одессе, попыталась выслужиться перед Кремлем и стала посмешищем. Артистка продефилировала в облегающем комбинезоне на Неделе моды в Москве, таща за собой плащ в цветах флага РФ.

Ролик опубликовали в российских СМИ, высмеяв "высокую моду". К критике и насмешкам присоединились и другие пользователи.

Образ Долиной создал российский дизайнер Джемал Махмудов. Он нарядил артистку в блестящий комбинезон, а за собой 68-летняя предательница тянула триколор, сделанный из воланов.

Очевидно, так артистка попыталась продемонстрировать свой патриотизм, однако россияне этого не оценили. Им показалось, что флаг в наряде неуместен, как и Долина на подиуме.

"Без слез не взглянешь", "Мои глаза. Как это рассмотреть", "А разве так можно с флагом?" "И это высокая мода?" "Уже не знают как выпендриться. Типа патриоты такие", "Боже, какая безвкусица", "И тут со дна постучали", "Костюм под названием: "Бабка выжила из ума", – посмеялись пользователи.

Некоторых из них смутило, почему российский триколор тянет на себя приехавшая в РФ из Украины артистка.

"Почему одесситка Долина несет флаг РФ?" – спросили россияне.

Прокомментировала эту позорную выходку и украинская актриса Екатерина Кузнецова.

"Извините, не смогла удержаться! Случайно наткнулась. Так выглядит сплошной п*здец. И тут даже не в том вопрос, что этот лягушонок старый не может достойно стареть. Вы посмотрите с каким "достоинством" она идет. Идет в темноту" , – написала звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что Долина с бантами в ушах и в фиолетовом костюме спела оккупантам, "потерявшим части тела" в Украине.

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