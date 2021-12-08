Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала, как выглядит без макияжа. Фото и видео

Ведущая шоу "Танці з зірками" (1+1) Иванна Онуфрийчук засветила свое лицо без макияжа. Она поделилась с подписчиками идеей мейкапа для свиданий, сначала продемонстрировав, как выглядит ненакрашенной.

Соответствующее видео телеведущая и звезда миллионера опубликовала на личной Instagram-странице. Она заявила, что в обычной жизни использует минимум косметики. "Но если иду на свидание с любимым, хочется выглядеть эффектно", – написала знаменитость (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Онуфрийчук снимала свой туториал в черной шелковой пижаме и с собранными волосами. На шее у звезды можно заметить массивный крестик с драгоценными камнями. В кадр также постоянно попадал синий маникюр с блесточками.

Видео дня

Многие поклонники поблагодарили телеведущую за советы по макияжу. Видео собрало более 14 тыс. просмотров и немало комментариев с комплиментами.

"Красавица!" "Вы и без косметики очень красивая", – пишут пользователи социальной сети.

Коротко о знаменитости:

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области.

В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

В 2021-м заменила певицу Тину Кароль и стала ведущей проекта "Танці з зірками" (1+1).

Как писал OBOZREVATEL, в этом году Онфрийчук вышла замуж за миллионера, казахского бизнесмена Алмаза, причем дважды. Украинка пояснила, зачем устроила две свадьбы.

Избранник телеведущей Алмаз – непубличная личность. У бизнесмена миллионное состояние, а его компании находятся в Швейцарии. Что еще известно о муже Иванны – читайте по ссылке.

А недавно папарацци тайно подловили ведущую на входе в съемочный павильон. На кадрах журналистов видно, как Онуфрийчук ведет себя с супругом без камер.