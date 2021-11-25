Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пояснила, почему сыграла две свадьбы с возлюбленным-миллионером

Ведущая шоу "Танці з зірками" (1+1) Иванна Онуфрийчук пояснила две свадьбы со своим возлюбленным, казахским бизнесменом Алмазом, традициями ее малой родины. Звезда отметила, что в последнее время самый распространенный вопрос, который она получает, это: "Зачем вторая свадьба?".

На своей странице в Instagram телеведущая поделилась ранее неопубликованными фото с торжества и ответила на вопрос поклонников. Напомним: первая, неофициальная церемония, состоялась на Мальдивах в феврале-2021. Второй раз свадьбу Онуфрийчук и Алмаз сыгралы в Киеве в ноябре этого года.

"Не знаю, как у вас, но у нас в Винницкой области принято гулять свадьбу несколько раз. Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом у жениха или наоборот", – написала знаменитость.

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Она отметила, что такой обычай ей очень нравится. Как пояснила Онуфрийчук, это отличный повод собрать всех родных вместе, устроить красивую церемонию. "Почему бы и нет?" – спросила она.

Ведущая добавила, что на Мальдивах официально расписаться возможности не было. Пара подписала документы уже во время второго празднования бракосочетания – в столице Украины.

Также Онуфрийчук заявила, что хотела показать близким Алмаза красивые места и украинские обычаи.

Вторая свадьба, подытожила телевизионная ведущая, была "душевной и семейной".

Коротко о знаменитости:

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области.

В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

В 2021 году заменила певицу Тину Кароль и стала ведущей проекта "Танці з зірками" (1+1).

Как писал OBOZREVATEL, избранник украинской телеведущей Алмаз – непубличная личность. У бизнесмена казахского происхождения миллионное состояние, а его компании находятся в Швейцарии. Что еще известно о муже Онуфрийчук – читайте по ссылке.

А недавно папарацци тайно подловили ведущую на входе в съемочный павильон. На снимках журналистов видно, как Онуфрийчук ведет себя с супругом без камер.