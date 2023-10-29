Ирма Витовская прокомментировала позицию дочери Ольги Сумской, которая живет в Москве и молчит о войне: думаю, ей очень тяжело с этим

Известная украинская актриса Ирма Витовская высказалась о молчаливой позиции дочери своей коллеги Ольги Сумской, также актрисы Антонины Паперной. Уже много лет она живет в Москве, где строит свою кинокарьеру, зарабатывая кровавые рубли, а вот о геноциде собственного народа дочь легенды отечественного кинематографа упорно молчит.

Витовская предположила, что Сумской крайне сложно справляться со сложившейся ситуацией, поэтому она не стала критиковать Паперную. Впрочем, заметила, что та живет в стране-террористке уже много лет. Комментарии на этот счет прозвучали в интервью для YouTube-канала "РБК-Украина".

"Дочка Ольги Сумской находится там уже ого-го сколько лет. Она же не после вторжения переехала, правда? Она уже там сложилась как человек, как личность, у нее там семья. Я думаю, Оле очень тяжело с этим", – поделилась своим мнением звезда фильма "Мои мысли тихие" и сериала "Леся+Рома".

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Она добавила, что не замечала за Паперной украинофобских высказываний, которые, по мнению Витовской, большинство медийных персон России говорят исключительно с целью "понравиться и быть ближе к власти".

"Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех. Я допускаю, что большинство всех этих украинофобских высказываний российских актеров — это конъюнктурное желание быть на плаву, понравиться, быть ближе к власти. Есть большая часть тех, кто действительно исповедует эту украинофобию, а есть те, которые так служат режиму. Это всегда так было. Поэтому я не буду здесь комментировать, чтобы не делать еще больше больно Ольге Вячеславовне. Я не знаю ее дочь, и не знаю так очень близко семью. Но эта ситуация не началась сейчас", – отметила Витовская.

Напомним, на днях Антонина Паперная засветилась с мужем – известным в России актером Владимиром Яглычем – в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

А после этого Паперная подтвердила, что осталась в Москве и молчит о войне именно из-за заработка кровавых рублей. Она снялась в главной роли в российском сериале и разхвалила свою работу в стране-террористке.

По словам Ольги Сумской, ее дочь не может вернуться домой, но причину не называет. Звезда также добавила, что предательнице "очень тяжело" из-за войны.

Также, как писал OBOZ.UA ранее, Сумская допустила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

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