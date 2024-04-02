Инсайдер во дворце раскрыл, почему Кейт Миддлтон внезапно заговорила о своем раке: герцоги действовали на опережение

Британские СМИ узнали истинную причину, почему принцесса Уэльска Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с онкологией. Более месяца герцоги скрывали ее диагноз от любознательных подданных, но информация все же просочилась в люди.

К Кенсингтонскому дворцу якобы обратились неизвестные, которые уже знали о раке у матери троих детей, поэтому пара должна была действовать на опережение и рассказать обо всем самостоятельно. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера во дворце.

Утверждается, что время публикации видео – 22 марта – было выбрано сразу после того, как до Кенсингтонского дворца дошла информация о диагнозе Кейт не из больницы, а от третьих лиц.

"У них не было другого выхода, кроме как поспешить, чтобы опередить события", – поделился инсайдер.

Пока там не знают, откуда произошла утечка информации – из клиники в Лондоне, где принцессе в январе была сделана операция на брюшной полости или откуда-то еще.

Напомним, несколько месяцев вокруг персоны Кейт Миддлтон бушевали слухи о ее внезапном исчезновении из медиапространства. В сети предполагали версии с комой, изменой принца, насилием и усталостью принцессы. На деле все оказалось не так.

Вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях из-за страшного диагноза.

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Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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