'Их не выпустят': Борисюк назвал причину, почему дочь Ольги Сумской осталась в Москве

Муж Ольги Сумской – Виталий Борисюк – раскрыл, почему его скандальная дочь-актриса Антонина Паперна не возвращается в Украину из России, где живет с мужем – российским актером Владимиром Ягличем – и дальше строит там карьеру. По его словам, уехать из РФ не так легко, как кажется.

Видео дня

Он обратил внимание, что общество требует от звездной пары невозможных действий – вернуть дочь на Родину, в то время как миллионы украинцев до сих пор живут на чужбине и зарабатывают кровавые рубли. Его возмущение прозвучало в интервью программы "Тур зірками".

"Те, кто об этом пишет, если бы действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя так просто с двумя детьми куда-то уехать, когда у тебя дом, когда у тебя вся жизнь там. Как она с ними уедет? Их просто не выпустят. А давайте говорить, сколько миллионов украинцев осталось там, до сих пор работают! Никто не говорит, сколько мы сделали зборов, скольки мы помогли!" – сообщил Виталий Борисюк.

Он также добавил, что обеспокоен тем, что происходит у его названной дочери, да и хейта из-за ее жизни в РФ ему также достается.

"Тоня для меня, как родной ребенок, потому что я с ней с полугодового возраста. Тоня для меня – это полноценный второй ребенок, поэтому я так само переживаю за все, что происходит. Хейт перепадает и мне, а не только Оле", – объяснил Борисюк и добавил, что поддерживает связь с Паперной.

То же самое OBOZ.UA рассказывала Ольга Сумская. Она говорила, что давно не видела в живую свою дочь и внуков, но общается с ними регулярно по видеосвязи.

"Я не видела дочь и внуков с начала полномасштабного вторжения, – уверяет Ольга Сумская. – Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине – и я обняла своих детей".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская назвала украинскую актрису, у которой самый безумный рабочий график. Звезда призналась, что не представляет, как она все успевает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!