Ольга Сумская рассказала, чем занимается ее младшая дочь и почему она шокирована работой мамы

Анна Борисюк, младшая дочь известной актрисы Ольги Сумской, в прошлом году окончила театральный вуз и теперь гастролирует с представлениями вместе с именитой мамой. Сумская говорит, что мечтает о том, чтобы она нашла себя в профессии.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA артистка также призналась, что имеет еще одну мечту по поводу 22-летней дочери: очень хочет, чтобы и нашла свое личное счастье. Артистка говорит, что Анна пока не знакомила ее со своими кавалерами.

"Аннушка развивается, я вижу, что она счастлива, – говорит Ольга Сумская. – Мы работаем вместе в нескольких спектаклях. Очень мечтаю о том, чтобы она нашла себя в нашей профессии, почувствовала от работы этот безумный ритм. Правда, не знаю, как она будет до конца его воспринимать. Иногда признается, что в шоке от того, что играем представления по два-три раза в день. А был даже рекорд: четыре спектакля. Это была именно "За двумя зайцами" – столько выкупили билеты на Полтавщине. Она у нас нежная девушка, но очень глубокая. И я сейчас так говорю, не только потому, что я ее мама и вижу в своем ребенке только хорошее, она действительно незаурядная личность. Я очень мечтаю, чтобы встретила свою судьбу".

Ольга Сумская говорит, что пока Аня не имеет любимого мужчины: "Сердце пока свободное, да ей и немного лет – всего 22. Я часто говорю: "Дочь, не спеши". Знакомила ли нас с кем-то из ребят? Нет, но, может быть, я чего-то не знаю. Я в свое время тоже не очень рассказывала маме о своих увлечениях, уже ставила перед фактом: я выхожу замуж. Когда впервые собиралась, она: "Оля, хорошо подумай". Она прекрасно знала, кто такой Евгений Паперный, конечно, была немного шокирована. Еще и разница в возрасте – 16 лет. Второго зятя очень любила. У них были теплые отношения, Виталик называл ее золотой тещей. А с Евгением тоже все было хорошо, они ладили. Мы когда-то вместе выходили на сцену в спектакле "Моя профессия – синьор из высшего света" – династия Сумских, Хостикоевых, Борисюков – вся наша прекрасная семья".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте в воскресенье, 15 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!