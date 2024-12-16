Ольга Сумская назвала украинскую актрису, которая имеет самый безумный рабочий график: у нее трое маленьких детей

Актриса Ольга Сумская считается одной из самых гастролирующих артисток в Украине. Однако сама она считает, что это не так, и приводит пример своей коллеги – многодетной мамы Лилии Ребрик.

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Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также призналась, что не представляет, как Лилия Ребрик, которая работает телеведущей утренних эфиров, а также много снимается и ездит с гастролями, все успевает.

На вопрос OBOZ.UA, как выдерживает бешеный график гастролей, Ольга Сумская ответила: "А я смотрю на своих коллег, скажем, ту самую Лилечку Ребрик, у которой трое маленьких детей. Она просто в бешеном ритме работает: просыпается в четыре, потому что ведет утренний эфир на телевидении, а также еще постоянные гастроли, съемки в кино. Я говорю: "Лилюся, ну я, конечно, тоже живу в непростом графике, но такой, как у тебя, не представляю, как все успеваешь?"

"О своем ритме скажу так: это моя жизнь и моя энергия, – добавляет Ольга Сумская. – Так было всегда, и, если сбавлю обороты, заскучаю. Мне нравится, чтобы вокруг все вертелось и крутилось. И работаю столько, поверьте, не только ради заработка. Это стиль жизни такой".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса и телеведущая Лилия Ребрик, имеющая трех дочерей, ответила на вопрос, как она все успевает. По словам артистки, все не так легко, как может показаться на первый взгляд. Уделять внимание трем дочерям, одна из которых совсем маленькая, сложнее, чем совмещать работу с воспитанием двух старших детей.

"Трое – это не двое. И здесь самый распространенный вопрос от вас: как вы все успеваете? Мой ответ прост. Главное – правильно организовать рабочее пространство вокруг себя. Это касается всего. Можно обзавестись полезными гаджетами, которые будут экономить ваше время и облегчать бытовые дела", – рассказала Лилия Ребрик.

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте здесь.

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