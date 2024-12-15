'Ей тяжело'. Ольга Сумская рассказала, где ныне находится и как живет ее старшая дочь, которая до войны выехала в Россию

Антонина Паперная, дочь известной актрисы Ольги Сумской от брака с артистом Евгением Паперным до сих пор живет и работает в Москве. Антонина, которая по профессии тоже актриса, как ее родители, снимается в кино.

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По словам Ольги Сумской, она не следит за творческой карьерой старшей дочери. Мол, по телефону они говорят только о личном. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я не видела дочь и внуков с начала полномасштабного вторжения, – уверяет Ольга Сумская. – Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине – и я обняла своих детей".

"С Тоней мы очень близки, – добавляет актриса. – Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и младшая Анечка. Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте по ссылке.

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