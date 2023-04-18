'Холостяк' снова устроил публичные 'разборки': что произошло между Топольским и его кумом Славой Деминым

Герой романтического реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский снова устроил публичные "разборки", однако уже не с бывшими фаворитками, а с кумом и по совместительству известным радиоведущим Славой Деминым. Бизнесмен заявил, что экс-товарищ радовался его неудачам.

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Ответ Демина не заставил себя долго ждать. Как он рассказал на YouTube, Топольский заблокировал его и своего крестника в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Накануне у Топольского спросили, почему он не общается со своим кумом, на что "холостяк" ответил: "Кто же еще так искренне и открыто может радоваться возникающим у тебя проблемам, как не твой бывший друг".

Фанаты радиоведущего сразу отправили ему stories Топольского и попросили прокомментировать заявления предпринимателя.

"По его словам, я, как друг, не смог порадоваться за его успехи, а вот проблемам радовался. Отвечать на такое я не буду. Не хочется, чтобы вы еще больше разочаровались в этом человеке. Единственное, что недавно я заметил, что Алекс заблокировал меня в Instagram. А еще заблокировал моего сына. Напомню, что мой сын – его крестник", – сказал Демин.

По словам звезды, он "долго терпел", но впоследствии вычеркнул "токсичного человека" из своей жизни. Очевидно, речь шла именно о Топольском.

Напомним, звезды дружили около 23 лет, и Демин с сыном даже приняли участие в проекте "Холостяк". Через месяц после финала дороги друзей разошлись, о чем первым заявил сам ведущий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что это уже не первые "разборки", которые Топольский устраивает после окончания реалити. Он остался в плохих отношениях почти со всеми участницами "Холостяка", а особенно негативно высказывался о финалистках – Екатерине Лозовицкой и Саше Мудрой.

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