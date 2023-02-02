''Холостяк'' Топольский публично поскандалил с победительницей шоу Катей Лозовицкой

У победительницы шоу "Холостяк-12" Екатерины Лозовицкой и героя реалити Алекса Топольского возник публичный скандал. Бизнесмен из Львова дал интервью, в котором описал отношения с красавицей, их интимную жизнь и расставание, а она в ответ назвала слова бывшего бойфренда "ложью и лицемерием".

Видео дня

Соответствующий комментарий прозвучал в ее Instagram-stories. Интервью с Топольским накануне появилось на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с журналисткой герой "Холостяка" рассказал, что у пары был секс, но в общении не хватило "глубины". По словам Топольского, они не могли поговорить о серьезных темах, которые интересовали предпринимателя. Расставание влюбленных прошло без слез, жалости и попыток наладить отношения.

Комментируя неприятные слова победительницы в свой адрес о том, что ее не устраивали отношения, Алекс заявил, что его бывшая девушка могла "хайпиться".

"Я не мог поверить, что Катя способна на такое. Мне на тот момент было больно. Если это была ее цель, она ее добилась. Если она хотела хайпонуть, собрать лайки и создать критику против меня, ей это тоже удалось. Она, наверное, точила нож на меня и все планировала. Я разочаровался", – заявил Топольский.

Интересно, что аналогичными словами ему ответила экс-возлюбленная, которую попросили прокомментировать интервью.

"Друзья, можете меня не отмечать на новом интервью сами знаете кого. По тем нарезкам, которые я видела – новый поток лжи и лицемерия. Даже не хочу тратить время и смотреть полную версию. Разочарований с меня достаточно", – написала Лозовицкая.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Алекс Топольский раскрыл изъяны Кати Лозовицкой. Ему не хватило эмоциональности и инициативности у участницы. Кроме того, бизнесмен не скрывал, он сожалеет, что рано простился с Викторией Варлей. Общается ли он сейчас с актрисой – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!