Решетник прокомментировал конфликты между участницами ''Холостяка-12'' и Алексом Топольским после завершения шоу: это огорчает

12-й сезон популярного украинского шоу "Холостяк" оказался, пожалуй, самым скандальным за всю историю его существования. Причем конфликтовали участницы и главный герой любовного реалити Алекс Топольский не только во время съемок, но и после выхода проекта на экраны. Несменный ведущий шоу Григорий Решетник признался, что его такое поведение девушек и самого "холостяка" несколько огорчает.

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Шоумен предположил, что скандалы – это своего рода последствия затяжной паузы, которая образовалась между съемками и выходом эпизодов в эфир. Ведь, как известно, премьера 12-го сезона должна была состояться в марте 2022-го, но перенеслась на конец октября из-за полномасштабного вторжения. Своими размышлениями на этот счет Решетник поделился в интервью "КП в Украине".

По словам ведущего, он не ожидал, что после выхода шоу между участницами и Топольским будет столько конфликтов.

"Я уже 12 лет веду проект "Холостяк", и до этого реакция участников после окончания была более сдержанной. Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, поэтому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально", – озвучил свою версию Решетник.

Он отметил, что некоторые разборки выглядят по-детски, а потому посоветовал девушкам и "холостяку" повзрослеть.

"Я не успеваю за всем следить, но иногда, правда, это немного по-детски выглядит, как по мне. Однако лучше обоим сейчас прожить определенные эмоции и повзрослеть. Единственное – хочу, чтобы они были добрее друг к другу, помнили и уважали тот путь, который вместе прошли в проекте, и ни в коем случае не переходили к еще большим обвинениям друг друга. Это меня немного огорчает", – прокомментировал ведущий.

Напомним, недавно у победительницы шоу "Холостяк-12" Екатерины Лозовицкой и Алекса Топольского возник публичный скандал. Бизнесмен дал интервью, в котором описал отношения с красавицей, их интимную жизнь и расставание, а она в ответ назвала слова бывшего бойфренда "ложью и лицемерием".

Кроме того, ранее Топольский публично поскандалил с другой девушкой – Александрой Мудрой, которая была финалисткой шоу. По словам участницы реалити, бизнесмен пытается ее задеть, чтобы привлечь внимание, поскольку его фото с победительницей Лозовицкой, "сделанные все в один день", не приносят подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница проекта рассказала о первых днях после финала шоу и поведении любимого.

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