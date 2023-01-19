''Холостяк'' Топольский публично поскандалил с финалисткой Сашей Мудрой: она заявила о недостойных намерениях героя шоу

Между героем романтического реалити "Холостяк" Алексом Топольским и финалисткой проекта Александрой Мудрой произошел публичный скандал. По словам участницы шоу, бизнесмен пытается ее задеть, чтобы привлечь внимание, ведь его фото с победительницей Екатериной Лозовицкой, "сделанные все в один день", не приносят подписчиков.

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После финала шоу, заявила Мудрая, Топольский еще пытался возобновить с ней общение. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Герой реалити в своих соцсетях позволил себе некрасиво пошутить в адрес фаворитки. На это обратили внимание ее подписчики, поэтому Саша Мудрая прокомментировала намерения Топольского.

"Очень жалкая попытка привлечь к себе внимание. Как и все те попытки, чтобы возобновить со мной общение. Этого человека я заблокировала всюду, а он до сих пор пытается как-то уколоть и напомнить о себе. Пишет сейчас другим участницам, чтобы они попросили меня записать с ним интервью, чтобы хайпануть, а мне оно нафиг не здалось. Что такое, тысяча и одна фотография с Катей, которая была сделана в один день, не приносит новых подписчиков?" – написала финалистка шоу.

Она добавила – за образом принца "все это время скрывалась пустота" и назвала поведение предпринимателя "жалким зрелищем".

Такую реакцию у Мудрой вызвали посты Топольского, где он несколько раз упомянул ее.

"Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго, теперь статус безработной сложно будет поддерживать. Но всему есть предел. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко расправиться – это уже перебор", – написал герой шоу, в шутку обвинив Александру в нападении собак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница проекта Екатерина Лозовицкая рассказала о первых днях после финала шоу и поведении любимого.

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