Через месяц после финала ''Холостяка'': известный ведущий заявил, что разорвал связи с Топольским по веской причине

Известный украинский радиоведущий Слава Демин, с юных лет друживший с героем "Холостяка-12" Алексом Топольским, заявил, что порвал с ним связи. Причиной стали "разногласия во взглядах".

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Это произошло всего через месяц после финала романтического реалити. Подробностями ведущий поделился на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На фоне скандала с Алексом Топольским, слушавшим и продвигавшим русскую музыку на Бали, Демин попросил не слать ему больше новостей о куме. По его словам, разрыв дружбы – "грустная" тема, но это решение было необходимым для ведущего.

"Через месяц после завершения шоу "Холостяк" мы с ним перестали общаться из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми. Сейчас я не имею отношения к его жизни. Мы дружили с самого детства, но иногда приходит момент, когда дружба заканчивается", – поделился бывший друг Топольского.

Такое решение он принял из-за внутренней гармонии, ради которой, считает Демин, нужно разрывать контакты "с некоторыми людьми".

"Алексу желаю как можно быстрее найти настоящую любовь, которая изменит ее жизненные принципы", – добавил ведущий.

Напомним, звезды дружили около 23 лет и Демин с сыном даже приняли участие в проекте "Холостяк". Судя по словам ведущего, шоу изменило его отношение к Топольскому.

Как писал OBOZREVATEL, герой "Холостяка" на Бали не теряет время и уже нашел девушку, которую активно "рекламирует" в блоге. Подробнее о новых отношениях бизнесмена – читайте по ссылке.

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