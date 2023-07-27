Харлан, поставившая на место россиянку на соревнованиях, была прототипом Барби-фехтовальщицы: как выглядит кукла

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира-2023 по фехтованию в Милане отказалась пожать руку сопернице из страны-террористки Анне Смирновой. Россиянка устроила истерику на этой почве, в результате чего украинская саблистка была дисквалифицирована.

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На фоне "барбимании", которая несется в сети после премьеры нашумевшего фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главной роли, OBOZREVATEL решил напомнить, что именно Харлан стала прототипом для куклы-фехтовальщицы от компании Mattel. Игрушка была выпущена в марте 2020 года.

Барби-фехтовальщица была создана в рамках проекта Dream Gap. Куклы из этой коллекции, как сообщали авторы, являются настоящим образцом для подражания для детей и не только.

Каждая из кукол является прототипом успешных женщин из сферы спорта, культуры, искусства, моделинга, политики и науки. До Харлан никто из украинок не удостаивался такой чести.

Барби-фехтовальщица выглядит точной копией нашей спортсменки. У нее такая же форма, волосы и сине-желтая маска – отличительное снаряжение украинской чемпионки.

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-нибудь сама буду куклой Барби!" – рассказывала Харлан, после того, как Mattel выпустили ее точную мини-копию.

Напомним, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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