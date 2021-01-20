Победительница "Від пацанки до панянки" похудела на 15 кг после проекта. Фото

Победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о достижениях после окончания проекта. По словам девушки, ей удалось похудеть на 15 кг и переехать в Одессу, где она начала новую жизнь.

Также Мазур добавила, что прошла лечение от наркомании в реабилитационном центре и теперь больше не употребляет запрещенные вещества. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала".

"Я изменилась, больше не употребляю! Потому что верю в свою значимость. Хоть наркомания – болезнь, с которой я борюсь до сих пор каждый день, верю, я сильнее ее", – заявила Мазур.

Девушка добавила, что с нетерпением ждет старта пятого сезона реалити. ​​​​​​Она дала ценный совет новым ученицам Школы леди.

"После выхода за двери Школы леди каждая из учениц в первую очередь должна поверить в себя. Только с верой в свои силы, в новую себя все цели достигнутся и все мечты сбудутся. Чтобы не вернуться к старой жизни, нужно хотеть чего-то лучшего и светлого. Необходимо помнить, как было тяжело вылезать из болота", – подытожила Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур откровенно рассказала о своей ориентации. Так, девушка сообщила, что ей нравятся не только мужчины.