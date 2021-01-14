Квир, пансексуалы, полиаморы: кто они такие и чем отличаются

Майли Сайрус, Кара Делевинь, Тильда Суинтон и другие мировые звезды оказались представителями сексуальных меньшинств. Сексуальная ориентация – это сложная тема. Немногие могут сразу найти различия между пансексуальностью и бисексуальностью, не говоря уже о квир и других сексуальных меньшинствах.

OBOZREVATEL рассказывает, кто есть кто.

Пансексуалы

Согласно Большому Оксфордскому словарю, пансексуальность обозначает сексуальное и романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности. То есть, если бисексуалы чувствуют влечение только к мужчинам и женщинам, то пансексуалы могут влюбляться и в трансгендерных людей.

Представители в шоу-бизнесе: Кара Делевинь, Кристен Стюарт, Майли Сайрус, Белла Торн.

Асексуалы

Асексуалами являются те люди, у которых полностью отсутствует сексуальное влечение к другим. А если не появляются ни к кому романтические чувства – это аромантики.

Представители в шоу-бизнесе: Дэвид Джей.

Интерсекс-люди

Интерсекс-вариации не касаются сексуального влечения и гендерной идентичности человека, а определяются анатомически. То есть, гениталии, половые железы и набор хромосом у интерсекс-людей не вписываются в стереотипы привычного восприятия тела, а пол таких людей нельзя отнести к мужскому или женскому. Интерсекс-люди до сих пор переносят калечащие операции из-за того, что врачи неправильно определяют гендерный маркер с самого момента рождения.

Представители в шоу-бизнесе: Николай Цискаридзе, Питти Бабак.

Полиаморы

Полиаморы простыми словами – это люди, которые могут любить одновременно сразу несколько людей. То есть, полиамория допускает равноценные и добровольные любовные отношения между каждым участником такого союза. Более того, все участники имеют равные права, никто не лжет, не нарушает договоренностей и не прячется.

Представители в шоу-бизнесе: Итан Хоук.

Квир

Сам термин "квир" несет в себе больше политический и социальный подтекст и объединяет все гендеры и сексуальные ориентации, которые отличаются от общественного большинства. Понятие возникло именно как ответ существующим рамкам и ограничениям, а сами квир-люди себя не ассоциируют с определенным полом.

Представители в шоу-бизнесе: Эзра Миллер, Тильда Суинтон, Карл Лагерфельд.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир. По ее словам, актриса только к 60 годам нашла людей, близких по духу. Также Суинтон призналась, что квир –это о чувственности, а она всю жизнь чувствовала себя такой.