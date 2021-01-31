"Голос країни-11": где смотреть второй выпуск онлайн
В воскресенье, 31 января, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится второй выпуск 11 сезона популярного украинского шоу "Голос країни". Новые яркие участники слепых прослушиваний продемонстрируют сильный вокал, чтобы воплотить мечту о большой сцене.
В этот раз в тренерском составе присутствуют такие знаменитости как Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник. Каждый из них пополнит свою команду участниками. OBOZREVATEL будет следить за событиями и расскажет все подробности.
Так, в этом году группа поддержки болеет за своих близких онлайн. Они на прямой связи и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.
Также в новом сезоне "Голосу країни" за кулисами появился настоящий робот. Он подает участникам микрофон, измеряет температуру и дезинфицирует руки.
Ведущими 11 сезона стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Стоит отметить, кастинг участников впервые проходил онлайн.
Выступления участников с комментариями тренеров доступны на официальном YouTube-канале "Голосу країни" и 1+1 video.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
Из-за грандиозного финала "Голоса країни-10" в сети вспыхнул скандал.
Назван полный список песен, которые исполнял Роман Сасанчин.
Финалист шоу "Голос країни-10" Сергей Роман презентовал свой первый клип на украинскую народную песню "Несе Галя воду".