"Голос країни-11": где смотреть второй выпуск онлайн

В воскресенье, 31 января, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится второй выпуск 11 сезона популярного украинского шоу "Голос країни". Новые яркие участники слепых прослушиваний продемонстрируют сильный вокал, чтобы воплотить мечту о большой сцене.

В этот раз в тренерском составе присутствуют такие знаменитости как Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник. Каждый из них пополнит свою команду участниками. OBOZREVATEL будет следить за событиями и расскажет все подробности.

Так, в этом году группа поддержки болеет за своих близких онлайн. Они на прямой связи и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Также в новом сезоне "Голосу країни" за кулисами появился настоящий робот. Он подает участникам микрофон, измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Ведущими 11 сезона стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Стоит отметить, кастинг участников впервые проходил онлайн.

Выступления участников с комментариями тренеров доступны на официальном YouTube-канале "Голосу країни" и 1+1 video.

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