Эллен Пейдж, объявившая себя трансгендером, разводится с женой

Канадская актриса Эллен Пейдж, которая недавно объявила себя трансгендерным мужчиной, разводится с супругой – 26-летней танцовщицей Эммой Портнер. Пара прожила вместе три года.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на соответствующие документы. Утверждается, что расторжение брака инициировала сама Пейдж.

По словам инсайдеров, чтобы избежать домыслов и слухов, Пейдж и Портнер выступили с официальным заявлением о развод. Они признались, что расстались еще полгода назад.

"После долгих размышлений мы приняли трудное решение о разводе после того, как мы расстались прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", – говорится в заявлении.

Напомним, Пейдж и Портнер поженились в январе 2018-го. За четыре года до этого Эллен сделала каминг-аут и объявила себя лесбиянкой. Об отношениях пары стало известно в июле 2017 года.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиота.

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