Где сейчас Оксана Марченко, которая в вышиванке щебетала по-украински, но породнилась с Путиным

Когда-то популярная украинская ведущая талант-шоу на СТБ, жена обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука – Оксана Марченко – несмотря на то, что исчезла из соцсетей, почти точно находится в России. Жена кума российского диктатора Владимира Путина, которая щебетала на украинском языке и втиралась в доверие украинцам, в свой 51 год готовится стать мощным инструментом пропаганды.

О местонахождении путинистки известно лишь по слухам, информации о ее бизнесе и редким фото. OBOZ.UA собрал все в кучу, чтобы пролить свет на "исчезновение" предательницы Украины.

Уже в 2014 году в головы некоторых коллег Марченко начали закрадываться мысли, что жена кума Путина поддерживает политику Кремля и нарративы российской пропаганды. Об этом рассказал продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

На телевидении она пыталась скрыть свои подлинные взгляды, выдавая себя за патриотку Украины. "В то время Оксана производила впечатление абсолютно адекватного, профессионального и понятного человека, который позиционировал себя как патриотка. Она общалась на украинском языке и была против, чтобы судьи общались на любом другом языке. Но потом произошло, как мы с вами знаем", – вспоминал продюсер Владимир Завадюк, работавший над развлекательными проектами телеканалов СТБ и 1+1.

Незадолго до полномасштабного вторжения России путинистка сбежала из Украины и уехала в Москву на встречу с российским шоуменом Николаем Басковым, чтобы поговорить с ним о "новом времени, сегодняшнем дне, Боге и любви".

Дорога в Украину с тех пор была для нее закрыта. Воссоединившись с мужем в РФ, Марченко затихла и объявилась только в 2024 году.

Она выпустила второй сезон проекта "Паломница", который якобы был снят в 2021 году, но похищен из ее украинского имения. По словам путинистки, "воры" вернули ей материал.

Вскоре после этого бывшая "патриотка" несколько обновила имидж и опубликовала первую за долгое время фотографию. Тогда стало ясно, что путинистка в порядке и готовится к возвращению в СМИ.

Наша редакция пообщалась с проинформированным инсайдером, чтобы узнать детали жизни и деятельности Марченко в России. В разговоре выплыло, что Кремль планирует масштабную кампанию по продвижению политического проекта Медведчука "Другая Украина", лицом которой должна стать Марченко. Ее образ якобы будет строиться вокруг "правильных семейных ценностей" и религии.

По инсайдерским данным, опальная ведущая в основном находится в РФ, но иногда уезжает на отдых в Средиземное море на Кипр. Кроме этого, московские чиновники поговаривают о романе предательницы с одним из охранников Путина, а также ее теплых отношениях с Азаровым и Януковичами.

Последняя информация, позволившая пролить свет на местонахождение и деятельность Марченко, выплыла, когда журналисты нашли подтверждение ее сотрудничества с продюсером-предателем с СТБ в РФ.

Их компания будет заниматься производством фильмов и телепрограмм, монтажом, распространением и рекламой производимых проектов, а также деятельностью в сфере исполнительских искусств. Эти факты дают основание предполагать, что в России активно готовятся к медийному возвращению путинистки.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Голоса страны" и "Х-Фактора" засветилась на пропагандистском канале "Россия 1".

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