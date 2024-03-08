Оксана Марченко и продюсер-предатель из СТБ открыли бизнес в России: чем будет заниматься супруга Медведчука

Украинская телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая вместе с обвиняемым в госизмене экс-нардепом Виктором Медведчуком живет в России, открыла новый бизнес. Ее партнером стал Алексей Басманов, работавший линейным продюсером талант-шоу "Україна має талант" на канале СТБ.

Свою дружбу они вели с тех пор, как вдвоем еще жили в Украине. Об этом сообщили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" со ссылкой на реестр юридических лиц Российской Федерации.

Согласно документам, минувшей осенью в России зарегистрировали компанию "Вервица Фильм", учредителем которой является российское АО "Ренессанс" (99,99%) и Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).

Виктор Медведчук указывал в своей декларации, что бенефициарным владельцем АО "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко.

Компания будет заниматься производством фильмов и телепрограмм, монтажом, распространением и рекламой производимых проектов, а также деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Басманов, о котором в 2014 году еще писали как о линейном продюсере телешоу на СТБ, указывается как гражданин Российской Федерации. В 2016 он еще сотрудничал с каналом.

"Бывшие коллеги Басманова рассказали, что он приобщался к производству фильмов из цикла "Паломница" Оксаны Марченко, и эта работа ему очень нравилась", – рассказали журналисты "Схем".

Добавим, что недавно Марченко впервые за долгое время проявила активность в соцсетях, показав свое новое фото. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, Кремль планирует масштабную кампанию по продвижению политического проекта Медведчука, лицом которой должна стать его жена.

Это уже не в первый раз бывшие сотрудники талант-шоу были пойманы на сотрудничестве с Россией. Только один "Х-фактор" объединил пять звезд, которые сейчас поддерживают войну в Украине.

Певец Андрей Остапенко (EL Кравчук) недавно рассказал, что менеджер канала в разговоре с ним заявила, что лояльна к российским деятелям культуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Голоса страны" и "Х-Фактора" засветилась на пропагандистском канале "Россия 1".

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