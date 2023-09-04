'Марченко не дружила с мозгами': стало известно, как жена Медведчука на 'Х-Факторе' продвигала бред о 'народах Крыма и Донбасса'

Долгие годы Оксана Марченко была лицом украинского телевидения, в частности канала СТБ, где вела рейтинговые талант-шоу. Но уже в 2014 году стало понятно, что супруга кума Путина, пророссийского депутата Виктора Медведчука поддерживает политику Кремля и нарративы российской пропаганды. Об этом рассказал один из судей "Х-Фактора" и "Україна має талант", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

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После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Марченко замолкла, что очень обеспокоило Кондратюка. Впрочем, ведущая продолжила работать на "Х-Факторе". О конфликте с ней продюсер рассказал в интервью для YouTube-канала "DW Українською" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наши отношения остыли после мая 2014 года. Уже с марта мы не общались. Тогда я спросил руководителей канала сразу после оккупации Крыма: "А Оксана что, ничего не скажет?". Мне сказали, что "она взрослая девочка" и "будем следить", – вспомнил Кондратюк.

Тогда жена госпредателя и сама начала демонстрировать свою предательскую позицию. В частности, находила оправдание ситуациям в Крыму и на Донбассе, руководствуясь пропагандистской методичкой о "русских людях" в тех регионах.

Однако и Марченко, и Кондратюк продолжали работать на шоу, поскольку имели контракт. Шоумен же, помимо прочего, осознавал, что его место может занять очередной судья из страны-агрессора.

"Мы с Оксаной немного поссорились, она начала мне доказывать, мол, какой-то народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения. Я не знаю таких народов. Я сказал ей, что, мне кажется, не все дружат с мозгами. И мы работали, потому что у нее был контракт, у меня был контракт. Если бы я развернулся, встал и ушел, взяли бы кого-то из Москвы, вам было бы легче? Нет, пожалуй", – поделился продюсер.

Впрочем, Кондратюк ранее рассказывал, что до 2014-го не замечал за коллегой пророссийских настроений. Более того, ведущая, пока не стала предательницей, выступала за продвижение в массы родного языка, а ее отец приходил на эфиры вышеупомянутых шоу в вышиванках.

Как писал OBOZREVATEL, высказывался о Марченко и другой судья "Х-Фактора" Андрей Хлывнюк. По словам лидера группы "Бумбокс", он уже тогда не хотел общаться с ведущей и просил продюсеров шоу заменить ее.

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