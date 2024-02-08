Оксана Марченко всплыла в сети с новым 'шоу': ходит с рюкзаком и рассказывает о '8 кровавых ранах на груди'

Когда-то популярная украинская ведущая талант-шоу на СТБ, жена обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука – Оксана Марченко – сегодня развлекает Z-патриотов новым сезоном "Паломницы". В этом "шоу", которое для многих украинцев может показаться комедийным, бывшая телезвезда бродит с рюкзаком по разным русским церквям и рассказывает, как ее возлюбленного-коллаборанта "спасло" из плена "приглашение на день рождения Богородицы".

Кроме того, предательница ведет "душевные" беседы о РПЦ с такими же путинистами, как и она сама, в частности кремлевским шутом Николаем Басковым. О "шоу" экс-украинки рассказали журналисты "Телебачення Торонто".

Дисклеймер в начале каждого выпуска уже заставляет смеяться. В нем Марченко рассказывает об "удивительном чуде", которое с ней случилось. Оказывается, во время обыска в их с Медвдчуком имениях кто-то украл все материалы второго сезона "Паломницы". Где и как они хранились – загадка. Как и то, что в конце концов недоброжелатели якобы вернули украденное.

"Грабители, укравшие материалы второго сезона "Паломницы", вернули их через 8 месяцев", – выдала запроданка.

В новом сезоне Марченко рассказывает, что едва не перестала верить в Бога, когда ее муж, кум Путина, находился в плену, а все ее молитвы оставались неуслышанными. Как вдруг, произошло следующее: "В конце сентября я пошла на службу, причастились, а на проповеди услышала удивительные слова, что сегодня Матерь Божья всех приглашает на свой день рождения. Вечером того же дня я узнала, что Виктора освободили из плена".

Процитируем журналистов "Телебачення Торонто", которые очень точно прокомментировали эти слова предательницы: "Итак, события 22 сентября 2022 года мы называем "обменом Медведчука на 215 украинских военнослужащих". Оксана Марченко же называет это "приглашением Медведчука на день рождения Богородицы". Потому что на день рождения Чебурашки 20 августа он уже опоздал, так что надо было хоть куда-нибудь попасть".

Впрочем, это не все чудеса, которые произошли с Марченко за последнее время. В первом же выпуске в самом начале, под драматическую музыку, с пронизанным глубоким страданием голосом и при свечах, запроданка рассказала о своей простуде. Да-да, обычной простуде.

"Мы все занимаемся самолечением. Я решила поставить себе горчичники от кашля. Я почувствовала чудовищное жжение. Когда эта пытка закончилась и я сняла горчичники, то увидела на своей груди восемь кровавых ран. Мне был поставлен неутешительный диагноз – химический ожог четвертой степени", – чуть ли не в слезах рассказала Марченко, добавив фото своей груди.

Она также показала, что "восемь кровавых ран" не могли скрыть даже с помощью тональных кремов и пудры. Свое спасение Марченко отыскала в тапочках святого Спиридона.

"Когда я прикоснулась к тапочкам святого Спиридона, священник возложил на меня эпитрахиль и прочитал молитву. На следующее утро, когда я принимала душ, я увидела, что на моей коже нет никакого следа от моих страшных ожогов", – выдала религиозная фанатичка.

Марченко еще очень много рассказывала о своих "заигрываниях" с мощами, а затем перешла к крайне странным интервью с известными путинистами. Несколько выпусков подряд она общалась с Басковым. Тот рассказывал бред вроде этого: "Мы должны смотреть вокруг себя и внутрь себя. Но вперед мы должны смотреть с надеждой".

Затем Марченко отправилась в пророссийскую Сербию. Там она встретилась с преданным сторонником путинского режима, режиссером Эмиром Кустурицей. "Россия – это страна, граничащая с Богом", – выдал серб.

Также жена госпредателя пообщалась о "духовном" с актером Милошем Биковичем. Тем самым, которого НВО собирались снять в новом сезоне популярного во всем мире сериала "Белый лотос". К счастью, после обращения МИД Украины в киностудию и множества комментариев от недовольных фанатов сериала с путинистом все же попрощались.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже в 2014 году стало понятно, что супруга кума Путина, пророссийского депутата Виктора Медведчука, поддерживает политику Кремля и нарративы российской пропаганды. Об этом рассказал один из судей Х-Фактора и "Украина имеет талант", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

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