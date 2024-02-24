'Священная война', отдых на Кипре и 'Другая Украина': всплыли пикантные подробности об Оксане Марченко

Ведущая и жена обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, неожиданно активизировавшаяся в соцсетях, может готовиться к активной медиадеятельности в России. Именно там сейчас, по некоторым сведениям, находится предательница.

OBOZ.UA из собственных источников стало известно, что Кремль планирует масштабную кампанию по продвижению политического проекта Медведчука "Другая Украина", лицом которой должна стать Марченко. Ее образ якобы будет строиться вокруг "правильных семейных ценностей" и религии.

По инсайдерским данным, опальная ведущая в основном находится в РФ, но иногда выезжает на отдых к Средиземному морю на Кипр.

Когда предательница не нежится на солнце, она готовится к отвратительному проекту, направленному на зомбирование населения в прифронтовых регионах РФ и оккупированных населенных пунктах Украины, рассказали OBOZ.UA источники.

"Оксана Марченко будет играть в проекте особую роль – религиозная жена с железными правильными семейными ценностями для РФ. Методичка: нужно рожать как можно раньше и больше детей, аборт – это грех, и главное – Бог един, а война священная", – утверждает инсайдер.

Кроме этого, источник рассказал, что среди московских чиновников поговаривают, мол, Марченко имела романтические отношения с одним из охранников российского президента Владимира Путина, который в свое время помогал ей обосноваться в России.

Доверять в Москве жена Медведчука может только таким же предателям Украины, как и она сама, поэтому, по данным нашего собеседника, она "дружит с Азаровым и частенько выпивает за одним столом с Януковичами".

Добавим, что с тех пор, как Марченко сбежала в Россию, ее медиадеятельность почти полностью прекратилась. Месяц назад ведущая выложила второй сезон своего сериала "Паломница", снятого еще в 2021 году. По словам предательницы, в марте 2022-го видеоматериалы были украдены в Киеве, однако через 8 месяцев "воры сами вернули исходники".

Ранее OBOZ.UA писал, что уже в 2014 году стало понятно, что супруга кума Путина, пророссийского депутата Виктора Медведчука, поддерживает политику Кремля и нарративы российской пропаганды. Об этом рассказал один из судей "Х-Фактора", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

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