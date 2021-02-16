Где Кейт Миддлтон, Меган Маркл и леди Ди встретили своих принцев: истории знакомств

"Даже если вам немного за тридцать есть надежда выйти замуж за принца", – поется в известной песне Верки Сердючки. OBOZREVATEL решил узнать, так ли это на самом деле, и в каком возрасте встретили своего принца Елизавета II, Меган Маркл, принцесса Диана и другие известные в истории женщины, которые смогли очаровать королевских наследников.

1. Принц Филипп и Королева Елизавета II

Елизаветта II встретила свою любовь королевских кровей в 13 лет. 18-летний Филипп проводил для Елизаветы и ее сестры Маргарет экскурсию по Королевскому морскому колледжу. Юная будущая королева смогла построить крепкую дружбу с принцем, на основе которой позже зародилась любовь. Когда Елизавете исполнился 21 год, пара обручилась и заключила брак.

2. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон встретила своего принца в университете. Они познакомились еще на первом курсе и даже поцеловались впервые на вечеринке в общежитии. В момент знакомства Кейт в шутку присела перед Уильямом в реверансе, а он пролил на себя стакан с алкоголем. Пара встречалась 10 лет прежде чем узаконить свою любовь.

3. Принц Чарльз и Диана Спенсер

Диане посчастливилось познакомиться с принцем Чарльзом в 16 лет, когда тот приехал на охоту на рябчиков в поместье Спенсеров. Принцу в то время было 28 лет. Любопытно, что сначала Чарльз несколько лет ухаживал за старшей сестрой Дианы Сарой, однако после 18-летия будущей принцессы, переключил внимание на нее. В отличие от истории многолетних свиданий Уильяма и Кейт, Диана со своим возлюбленным виделась до свадьбы только 13 раз.

4. Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл выпала удача: знакомство с принцем произошло вслепую на свидании, организованном их общими друзьями. Роковая встреча, изменившая кардинально жизнь актрисы, случилась в 2016 году, а спустя полтора года принц Гарри сделал предложение руки и сердца 36-летней Меган (на тот момент).

5. Принц Эдвард и Софи Риз-Джонс

Принц Эдвард, граф Уэссекский и младший сын королевы Елизаветы II впервые встретил будущую супругу Софи Риз-Джонс в гостях в 1987 году, когда он ухаживал за ее подругой. На момент их первого знакомства будущей графине было 22 года. Следующая встреча произошла в 1993 году, после которой принц Эдвард уже не мог расстаться с любимой. Свадьбу сыграли шесть лет спустя.

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