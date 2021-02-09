Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения впервые стала мамой

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения впервые стала мамой. Так, у 30-летней знаменитости и ее супруга Джека Бруксбенка родился сын.

Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Instagram. Отмечается, что Евгения "без проблем родила мальчика". Это случилось в 9 утра в больнице Портленд в Лондоне. Новорожденный весит три килограмма 600 граммов.

"Принцесса Евгения благополучно родила мальчика. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, а также первый внук герцога Йоркского. Ее королевское высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", – рассказали представители Букингемского дворца.

Позже сама принцесса Евгения поделилась снимком новорожденного на личной странице в Instagram.

Новорожденный является девятым правнуком королевы Елизаветы, занимает 11-ое место в очереди на британский престол. Пока неизвестно, как счастливые родители назвали малыша. Скорее всего, эту информацию огласят после выписки Евгении из роддома.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

25 сентября Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл потеряла второго ребенка. Она перенесла выкидыш после переезда из Великобритании в США.