Умерла сестра британской королевы Елизаветы II: что о ней известно

В Великобритании, в графстве Норфолк, умерла двоюродная сестра королевы Елизаветы II леди Мэри Колман. Ей было 88 лет.

Мэри Колман была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI – капитан Майкл Боуз-Лайон. Об этом пишет издание Hello.

Леди Мэри родилась и выросла в Бедфордшире на востоке Британии. В 19 лет она вышла замуж за сэра Тимоти Колмана – бизнесмена, семье которого принадлежала компания Colman, производящая горчицу и разнообразные соусы.

Супруги воспитали пятерых детей – сыновей Джеймса и Мэттью, а также дочерей Сабрину, Эмму и Сару. У пары также есть 10 внуков и 16 правнуков.

"Мэри и Тимоти были частыми гостями в королевских замках и дворцах, включая Балморал и Сандрингем. Они присутствовали на множестве семейных мероприятий по приглашению королевы. Леди Мэри, как и ее венценосная кузина Елизавета II, обожала собак. Правда, предпочитала не корги, а джек-рассел-терьеров. Она также активно занималась благотворительностью", – говорится в сообщении.

Напомним, за последнее время это не первая утрата в близком кругу королевы Великобритании Елизаветы II. В ноябре скончалась ее двоюродная сестра и близкая подруга – леди Элизабет Шэкерли. 79-летняя Элизабет была дочерью Томаса Энсона, графа Линчфилда, и Анны Боуз-Лайон, которая после второго брака стала принцессой Дании Анной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сестры Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон почти всю жизнь провели в психбольнице – их упрятали туда в раннем возрасте и "вычеркнули" из истории династии Виндзоров.