Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл ждут своего второго ребенка.

Такую информацию подтвердили представители пары, сообщает Sky News. "Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", – цитирует их издание.

Кроме того, семья поделилась новой черно-белой фотографией, где Меган и Гарри запечатлены у дерева: супруга принца лежит на его коленях, положив руку на округлившийся живот.

Примечательно, что мать Гарри, принцесса Диана, заявила, что беременна им в этот же день ровно 37 лет назад, сообщает Super.ru. Новость тогда заняла все первые полосы британских газет.

Как известно, Меган Маркл и принц Гарри уже воспитывают первенца, которому 6 мая исполнится два года. Мальчик родился в 2019 году – его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Напомним, в январе 2020 года пара заявила о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего, их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).