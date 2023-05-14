Фаворит зрителей на Евровидении-2023 Käärijä из Финляндии признался, что фанатеет от Сердючки и пожелал Украине победы

По результатом зрительского голосования победителем Евровидения-2023 должен был стать представитель Финляндии Käärijä, однако эпатажному 29-летнему рэперу не хватило баллов от профессионального жюри, чтобы занять первое место, так что он завоевал "серебро". Однако в памяти еврофанов навсегда останется сумасшедший трек финна Cha Cha Cha. Не удивительно, что своим самым любимым участником конкурса за всю его историю Käärijä называет украинскую Верку Сердючку. Наша звезда также в свое время завоевала на Евровидении второе место, но при этом стала главной любимицей европейской публики.

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Käärijä признался о своей фанатской любви к Сердючке в интервью "24 каналу". Он также высказался о войне в Украине и проявил солидарность с украинским народом.

"Когда Евровидение было у нас, в Хельсинки, здесь выступала Верка Сердючка. Обожаю ее. Это было невероятно, безумно и весело", – поделился рэпер.

К слову Верка Сердючка, ее мама и шоу-балет порадовали еврофанов и в 2023 году, когда появились на открытии гранд-финала в Ливерпуле. Хит Lasha Tumbai разорвал зрительный зал. Компанию звезде, роль которой воплощает Андрей Данилко, составили Тина Кароль, Джамала и группа Go_A. Подробнее – в нашем материале.

Возвращаясь к представителю Финляндии, то он тепло поддержал Украину. Участник также отметил, что ему очень понравился конкурсный трек украинского дуэта TVORCHI.

"На самом деле, мне очень нравятся TVORCHI и их стиль. Песня – отличная... Хочу пожелать украинцам сил и любви. Происходящее сейчас – ужасно. Однако вы должны сражаться и победить в этой войне", – высказался эпатажный финн.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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