Елена Тополя не единственная жертва: ведущий раскрыл, скольких украинских звезд шантажировали их интимными фото

Секс-скандал вокруг певицы Елены Тополи оказался лишь верхушкой айсберга в системной схеме шантажа украинских знаменитостей. Ведущий и продюсер "Люкс ФМ" Женя Фешак заявил, что подобные случаи в шоу-бизнесе имеют системный характер и за последний год ему лично звонили по меньшей мере три звезды с просьбой не выносить такие истории в публичное пространство.

Об этом он рассказал в проекте "Ні стида, ні совісті". По словам Фешака, схема работает по отработанному сценарию: неизвестные знакомятся со звездами в соцсетях, входят в доверие и провоцируют на обмен интимными фотографиями.

"За последний год три человека ко мне звонили и просили: "Если мы не сможем удержать эту ситуацию, то, пожалуйста, не озвучивайте ее в своих проектах", или что-то подобное. Это те, кто позвонил и попросил не давать этой огласке, это те, у кого есть мой номер телефона. А представьте себе, сколько этого происходит, и тема не поднимается", – рассказал Фешак.

После этого начинается прямое давление – или значительная сумма "откупа", или публикация материалов в интернете.

"Такой случай является далеко не единичным в украинском шоу-бизнесе. Это, наверное, будет важно также услышать многим тем людям, которые хотят заниматься шоубизнесом, и этим занимаются. Многих украинских звезд просто разводят не такие вещи, – отметил Фешак и подчеркнул уязвимость публичных лиц: – Поэтому мы призываем не заниматься сексом с малоизвестными людьми, во-первых. А во-вторых, если уж такое происходит, то не забывайте, что вас снимают".

Дело Елены Тополи

Это признание Фешака прозвучало на фоне громкого скандала вокруг самой Елены Тополи, интимные видео которой были слиты в сеть злоумышленниками. По данному факту открыто уголовное производство по факту шантажа и распространения материалов порнографического характера. Сама певица призвала не распространять такие материалы, подчеркивая, что каждое повторное распространение является отдельным нарушением закона.

Ранее ситуацию публично прокомментировал Тарас Тополя. По его словам, интимные материалы он получил на электронную почту ночью, после чего сразу обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении – распространение порнографического контента. Артист подчеркнул, что после объявления о разводе Елена Тополя имела полное право на личную жизнь, а любое вмешательство в ее приватность недопустимо.

Тополя также заявил, что имеет собственные предположения относительно лиц, которые могут стоять за кампанией дискредитации. По его словам, речь идет о человеке, который годами преследовал их семью, системно оставлял оскорбительные комментарии и пытался нанести вред как публично, так и непублично.

Между тем в Национальной полиции Украины подтвердили задержание 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже Елены Тополи и вымогательстве 75 тысяч долларов. Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, на днях Алена Тополя впервые вышла на связь с поклонниками после инцидента. Артистка решила расставить точки над "і", чтобы пресечь слухи о якобы измене в браке. Она объяснила, что новое знакомство состоялось уже после официальной подачи документов на развод в декабре 2025 года.

Певица настроена решительно: она собирает доказательства не только против шантажистов, но и против тех, кто распространяет ложную информацию о ней. Она отметила, что каждая публикация или репост ее частного контента является отдельным уголовным правонарушением.

