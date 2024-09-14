Эксучастник 'ДиО.фильмы' Вадим Олейник оценил новые песни Дантеса и заговорил о возможном воссоединении

Бывший участник известной украинской группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник рассказал о своем отношении к новым песням эксколлеги Владимира Дантеса. По оценке 34-летнего исполнителя, артист нашел музыкальный жанр, который ему идеально подходит.

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Своими мыслями знаменитость поделился в интервью Weekend Show на Youtube-канале M1. Он отметил, несмотря на то, что певцы не планируют совместных проектов, в будущем их воссоединение вполне возможно.

"Я считаю, что у него сейчас очень крутой и классный жанр, который он распространяет. Трек "Я залишусь молодим", хотя и не стал суперхитом, как, скажем, "Чуєш", с точки зрения музыкальности – это очень классный жанр, который ему подходит. Я очень положительно отношусь к его музыкальным произведениям", – признался артист.

Вадим Олейник отметил, что отношения между бывшими коллегами не сильно изменились после распада "ДиО.фильмов". По его словам, недавно они с Владимиром Дантесом приняли участие в совместном шоу, где имели возможность хорошо пообщаться.

"С точки зрения того, будет ли воссоединение, будем ли мы петь вместе, или, возможно, какой-нибудь трек запишем, сейчас наверняка я скажу: "нет". У каждого из нас есть сольная карьера. Но никогда не говори никогда ", – сказал исполнитель.

Украинец добавил, что он абсолютно открыт для сотрудничества и интересных коллабораций, поэтому в будущем их дуэт вполне возможен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Вадим Олейник назвал двух скандальных звезд, отказывавших его ехать в Москву в 2015 году.

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