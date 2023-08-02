Экс-пресс-офицерша ГПСУ Плантовская засветила полуобнаженные фото и пожаловалась на 'русских мразей'

Бывшая пресс-офицерша Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, выехавшая из страны после серии громких скандалов, засветила полуобнаженные фото и пообщалась в комментариях с россиянами. В диалоге она упомянула о "российских мразях", которые пришли в Украину.

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Гламурные кадры появились в Instagram с пафосной подписью на русском языке. Один из подписчиков-россиян сделал украинке замечание из-за языка, а Плантовская в ответ пригласила его в Украину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Украине, в отличие от вашей страны, никто ничего не запрещает! Так что переезжайте к нам, вам понравится", – написала скандальная экс-пресс-офицерша.

На вопрос, почему она уехала из страны, Плантовская заявила, что вернется, когда все оккупанты погибнут на украинской земле.

"Потому что российские мрази пришли в мою страну нас "освобождать"! Но ничего, скоро они все сдохнут и вернусь", – напила бывшая пресс-офицерша.

Этот диалог развернулся под фотосессией украинки в достаточно откровенном стиле. На фото она позировала в корсете и черных колготках, извиваясь на полу. Кроме того, Плантовская устроила и другую провокационную фотосессию в черно-белом стиле.

Напомним, Плантовская попала в скандал в январе 2023 года, когда в сети заметили фото ее роскошного отдыха в Париже в новогоднюю ночь. В соцсетях также обратили внимание на то, что девушка кичилась отдыхом на пляже во время военного положения, а также имеет дорогой автомобиль с именным номером.

После скандала девушка закрыла свои страницы в соцсетях. Также Плантовскую перевели в Житомир на должность, не связанную с коммуникацией. Госслужащая продолжила публиковать "гламурные" фото, а в комментариях даже попыталась ответить на критику. Кроме того, украинка пожаловалась на хейт и посоветовала соотечественникам не "разжигать рознь внутри страны". Вскоре девушка была уволена с военной службы.

Как писал OBOZREVATEL, Плантовская засветилась на Мальдивах. На островах посреди Индийского океана она отдыхала после увольнения из-за скандала.

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