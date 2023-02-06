Пресс-офицер ГПСУ Плантовская похвасталась новым ''гламурным'' фото и разозлила украинцев

В начале января пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская угодила в громкий скандал из-за опубликованных в соцсетях фото из многочисленных заграничных поездок в разгар полномасштабной войны. Украинцев возмутил и сам факт хвастовства путешествиями, пока на фронте гибнут тысячи военнослужащих, и вызывающие наряды "пограничницы", и демонстрация ею образа жизни, который она не могла бы обеспечить себе на зарплату в ГПСУ.

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Скандал разгорелся до таких масштабов, что в ГПСУ вынуждены были перевести Плантовскую из Одессы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникациями. Однако произошедшее, похоже, ничему не научило любительницу шика и блеска: на днях она опубликовала на своей странице в Facebook очередное "гламурное" фото, чем разозлила украинцев снова.

На фото, которое Плантовская не сопроводила ни хештегами, ни подписью, она запечатлена на кожаном диване в каком-то, по всей видимости, ночном клубе. На диван Плантовская взобралась с ногами. Возле себя она также аккуратно выставила кожанную сумочку, очень сильно напоминающую сумку из последней коллекции Dolce & Gabbana, на официальном сайте бренда такую предлагают купить за "жалкие" 1200 долларов.

Новое фото разозлило украинцев. К примеру бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук поинтересовалась, сознательно ли та раздражает людей - или по глупости. На что получила от Плантовской ответ: "Таких "эпатажных", как вы, я буду раздражать всегда. Потому что вам еще - как до неба на карачках".

"У тебя все равно нет денег, поэтому не пытайся считать чужие", - ответила она на еще один комментарий.

Большинство комментаторов снова усомнились в том, что "роскошную жизнь" Плантовская могла себе обеспечить за зарплату. Хватало также и комментариев с осуждением внешности бывшей пресс-офицера, а также с намеками на то, как именно, по мнению части комментаторов, она получила возможность вести именно такой образ жизни. Попадались и откровенные оскорблениия.

Примечательно, что это - не первое фото, опубликованное Плантовской в этом году. 7 января, в день, когда СМИ уже массово писали о ее фото из Парижа и других заграничных поездок за год полномасштабной войны - Плантовская запостила фото из горно-лыжного курорта "Буковель", отметив локацию, где оно было сделано.

На этом фото тогда еще пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ предстала примерно в том же амплуа, что и на остальных своих снимках.

Напомним, в конце января в ГПСУ приняли решение по поводу засветившейся на отдыхе в Париже пресс-секретаря Южного регионального управления Госпогранслужбы. Там заявили, что Плантовскую перевели в Житомир. Ее должность на новом месте работы, уверяли в руководстве ГПСУ, якобы не связана с коммуникациями. Однако чем именно будет заниматься Плантовская - в ГПСУ не уточнили.