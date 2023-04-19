Скандальная Плантовская засветилась на Мальдивах после выезда из Украины. Фото

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская после выезда за границу засветилась на Мальдивах. На островах посреди Индийского океана она отдыхает после увольнения из-за скандала с фотографиями другого роскошного отдыха во время войны.

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Судя по фото на ее страницах в Facebook и Instagram, Плантовская проводит время на острове Кудахувадху. Оттуда она публикует кадры с побережья океана, на которых можно увидеть белый песок, голубую воду и саму экс-пресс-офицера в купальнике.

В Instagram-stories она даже выставила кадр, на котором позировала с обнаженной спиной. Девушка поспешила отметить, что на самом деле она на снимке в белье, просто держит верх купальника в руках, чтобы загар ложился ровнее. Плантовская также добавила, что фото ей "любимый разрешил выставить только в историю".

Девушка добавила, что якобы не боится, что ее очередной роскошный отдых будут освещать в новостях. Однако возможность оставлять комментарии к своим постам в Facebook она предусмотрительно ограничила.

Впоследствии Плантовская высмеяла украинские СМИ, которые написали статьи об ее откровенных фотографиях с Мальдив.

Отметим, что в подписях к фото она писала, что находится "в раю". Также понятно, что девушка осознавала, что после всех предыдущих скандалов ее отдых станет предметом обсуждений, поэтому написала, что ей "уже ничего не страшно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Плантовская попала в скандал в начале 2023 года, когда в сети заметили фото ее роскошного отдыха в Париже, где она отмечала Новый год. Украинцев возмутило, что девушка хвасталась отдыхом на пляже в разгар войны, а также дорогой машиной с именным номером.

– После скандала Плантовскую перевели в Житомир на должность, не связанную с коммуникацией.

– Госслужащая продолжила публиковать "гламурные" фото, а в комментариях даже попыталась ответить на критику.

– Плантовская также пожаловалась на хейт и посоветовала украинцам не "разжигать рознь внутри страны".

– 6 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Плантовская была уволена с военной службы.

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